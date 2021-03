Buritis lidera casos de COVID-19 em BH e moradores pedem conscientização

Moradores relatam haver aglomerações e pessoas caminhando ao ar livre sem máscaras no Buritis (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) Belo Horizonte, o Buritis é o bairro com maior número de infectados com o coronavírus na capital mineira, atualmente. Em 2020, liderou o total de diagnósticos da doença no ano. Localizado na Região Oeste deBelo Horizonte, oé o bairro com maior número de infectados com o coronavírus na capital mineira, atualmente. Em 2020, liderou o total de diagnósticos da doença no ano.













Moradores estão assustados com os números da pandemia no bairro e culpam a falta de coletividade pela situação. No boletim epidemiológico e assistencial da PBH, desta quarta-feira (24/03), o bairro registrou 1.141 pessoas diagnosticadas com o coronavírus, ficando em primeiro lugar dentre todas outras localidades de Belo Horizonte Moradores estão assustados com os números da pandemia no bairro e culpam a falta de coletividade pela situação.





Em entrevista ao Estado de Minas, Cássio Paz, de 28 anos, residente no Buritis há três anos, relata ter presenciado momentos de instabilidades durante a pandemia.



Segundo o assessor de investimentos, seus vizinhos seguiam mais rigorosamente as medidas de prevenção do vírus conforme a prefeitura da cidade aumentava ou diminuía as restrições de fechamento de atividades não essenciais.

“Somos um bairro com uma grande concentração de pessoas, onde muitas famílias compartilham o mesmo espaço. Nos afrouxamentos, via as ruas se encherem de novo, alguns supermercados deixaram de fazer o controle de número de pessoas, moradores voltaram a correr nas ruas e passear com o cachorro, nem sempre de máscara”, disse.





O mesmo foi percebido por Patrícia Medeiros, de 35 anos. Segundo a consultora de RH, que se mudou recentemente do Bairro Estrela Dalva, que fica ao lado do Buritis, quando os bares e restaurantes foram reabertos, a movimentação de pessoas no local voltou em grande quantidade.



“A partir do final do ano, com a flexibilização, as pessoas tiveram o sentimento de que tudo estava ficando bem e retomaram comportamentos que ainda não era tempo para retomar. Já notei muitas aglomerações em bares, restaurantes e prédios vizinhos”.





Comércios no Buritis seguem decreto municipal e permanecem fechados (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)



“Como muitas pessoas saíam daqui para ir em bares e restaurantes da cidade, que por muito tempo não adotou as mesmas medidas de restrição que Belo Horizonte, acredito que pode ter contribuído”. Patrícia fala que o aumento de casos no bairro também pode ter sido influenciado pela transição de pessoas entre BH e Nova Lima, cidade próxima da região.“Como muitas pessoas saíam daqui para ir em bares e restaurantes da cidade, que por muito tempo não adotou as mesmas medidas de restrição que Belo Horizonte, acredito que pode ter contribuído”.





Fábio Lima, de 57 anos, é residente do Buritis há quatro anos e durante a pandemia relata ter flagrado festas nas ruas do bairro. Segundo o analista de sistemas, quando ocorreram, a Polícia Militar foi acionada.



“Acho que falta educação para seguir as orientações e senso de coletividade, que infelizmente não é exclusividade do bairro, e sim da população brasileira”, informou.





O morador também fala que informações sobre a gravidade do atual momento em que o país vive não faltam, o problema está em como as pessoas da região lidam com a situação.



“Educação é a base de tudo. As orientações para lavar as mãos, usar máscaras, entre outras, estão sendo faladas há mais de um ano, desde o início da pandemia. Será que ainda existe pessoa que não escutou isso? Não acredito que ainda exista. Portanto, qual atitude hoje é possível? Acredito que, para estes, somente quando algum familiar é acometido”.

Além de ações de política pública feitas pelos governantes, especilistas pontuam que o cenário de pandemia precisa da contribuição do coletivo para que os impactos da COVID-19 em uma comunidade sejam amenizados.



Para Cássio Paz, é um pouco desse pensamento que contribuirá para uma diminuição de casos no bairro onde mora.



"Nós estamos vivendo pandemia há mais de um ano. Muito se sabe, o que não é feito é por falta de cosciência, negacionista, que é muito aplaudido, infelizmente. É preciso o cuidado e responsabilidade individual", finaliza.

Mudança de perfil em relação a 2020, em BH

Junto ao Buritis, os bairros Sagrada Família, Castelo, Padre Eustáquio e Sion foram os lugares que registraram mais casos de COVID-19 na quarta-feira (24/03), com 735, 724, 558 e 549, respectivamente.



Isso mostra uma mudança no perfil das vítimas da doença neste ano. Em 2020, regiões mais pobres, como vilas e favelas, lideraram a relação.





No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes por COVID-19 em BH: 394, 24 a mais que a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (369), Centro-Sul (363), Barreiro (350), Leste (336), Venda Nova (311), Pampulha (281) e Norte (281).