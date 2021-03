Oliveira mantém comércio aberto após deliberação da onda roxa

Detalhes sobre o funcionamento da atividade comercial foram divulgados em coletiva. (foto: Reprodução Facebook/Prefeitura de Oliveira)

Contrariando a deliberação do governo estadual, Oliveira, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, mantém o comércio aberto, com algumas restrições. O município, que não aderiu ao programa Minas Consciente, optou em seguir até a próxima segunda-feira (22/03) o decreto municipal publicado na última segunda-feira (15/03).

Pela deliberação do estado, todas as cidades mineiras foram classificadas, compulsoriamente, na, a fase mais restritiva do plano. Entretanto, Oliveira irá seguir as diretrizes estaduais apenas a partir da próxima semana.“Os comerciantes já tinham se preparado com estoque e funcionários para trabalhar a semana toda por causa da decisão do comitê (enfrentamento à COVID). É para gerar um impacto menor para economia”, justificou o secretário municipal de Saúde, Lucas Lasmar.

O comércio considerado não essencial poderá funcionar, entre 8h e 12h, nesta sexta-feira (19/03). Já no final de semana, os serviços não essenciais devem ficar fechados. Os essenciais, como supermercados, padarias e açougues, poderão funcionar apenas na modalidade de delivery, até as 19h30.

A venda de bebidas alcoólicas também está proibida neste sábado (20/03) e domingo (21/03), incluindo para delivery, em todos os estabelecimentos. Bares, restaurantes e lanchonetes poderão manter o serviço de entrega até as 23h.

Mais restrições

A partir da adesão à onda roxa, as restrições aos serviços essenciais serão mantidas no final de semana do dia 27 e 28. Além de supermercados, açougues, padarias, a medida também se estende aos sacolões, distribuidoras de gás, pet shops, fornecedores de produtos para a saúde animal, lojas de materiais de construção, dentre outras, conforme consta no decreto do dia 15 de março.

Os eventos em salões também estão proibidos. O combate às festas é um dos principais alvos. Ao anunciar como será implantada a onda roxa no município, o secretário fez um apelo aos pais. “A população precisa fazer a sua parte, principalmente os pais de família, para não deixarem seus filhos saírem de casa. Eles estão aglomerando nas casas, fazendo festas. Precisamos do apoio de vocês”, pediu.

Ele ainda lembrou que os principais infectados são idosos e destacou a urgência em seguir as normas sanitárias ao entrarem em casa para preservá-los. “Os idosos estão sendo contaminados. São eles que estão morrendo. A média de internação é de 20 dias na UTI. Se temos nove pessoas ocupando essas vagas, pode-se demorar 20 dias para desocupar”, alertou. Lasmar ainda frisou a falta de leitos.

“Isso é no país inteiro. Tem gente morrendo nas filas de Minas Gerais, São Paulo devido a falta da assistência da UTI e respiradores. Então, proteja a sua família. Estamos fazendo o nosso trabalho, depois não adianta tentar achar culpados”, desabafou.

Para ampliar o atendimento na cidade, na terça-feira (16/03), mais um médico começou a atuar no posto de saúde da Avenida Maracanã. Entre 17h e 21h, o atendimento será exclusivo para pacientes com sintomas gripais.



Oliveira contabiliza 1.750 casos confirmados, segundo o boletim desta quinta-feira (18/03). Já são 21 vidas perdidas em decorrência da doença. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI – COVID) está com 90% de ocupação e a enfermaria com 100%.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.

O que é o coronavírus

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.









transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.









A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraç o em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.









Principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus

Mitos e verdades sobre o vírus

Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como o vírus Sars-CoV-2 é transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavírus







Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.