Médico de Sabará reinfectado por COVID-19 tem vacinação adiada

Médico entende que não poderiam abrir um frasco somente para ele, mas questiona o fato de não terem reagendado a aplicação da vacina para o dia seguinte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A press)

O médico Fernando Henrique de Assis, de 29 anos, morador de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), entrou recentemente para a história da pandemia da COVID-19 como sendo a primeira pessoa em Minas Gerais a se reinfectar pelo novo coronavírus. Agora, a saga do médico é para conseguir tomar a vacina em sua cidade. Na última quinta-feira (11/3), ele estava agendado, mas retornou do posto de saúde sem conseguir se imunizar. A expectativa é de que ele receba a dose apenas na semana que vem.

O médico é morador do Bairro Paciência e médico de tráfego, especialista em trânsito e atua em clínicas credenciadas ao Detran, em Sabará, Caeté e Belo Horizonte. Ele trabalha, também, com a medicina do trabalho, onde tem contato com pessoas suspeitas da COVID-19.

Fernando faz parte do grupo prioritário que já foi imunizado em Sabará, porém, seu caso foi específico: ele teve que aguardar um período para que pudesse tomar a vacina contra a COVID-19, já que estava realizando vários testes para pesquisas que investigam casos de reinfecção. Os estudos estavam sendo feitos pela Fundação Ezequiel Dias (Funed). No período, se ele se vacinasse, poderia dar alguma alteração nos resultados. Somente a partir de 2 de março ele ficou disponível para tomar a primeira dose, data em que entrou em contato com funcionários da prefeitura de Sabará para tentar o agendamento, que ficou para nove dias depois.

“Chegando ontem (11/3), no dia agendado na Policlínica, uma enfermeira disse que infelizmente tinha a vacina, mas que não poderia me vacinar porque se abrisse um frasco naquele momento ela perderia as outras doses, pois não havia nenhuma outra pessoa para ser vacinada naquele momento. Eu questionei se poderia me vacinar hoje, sexta-feira (12/3), e ela disse que não porque seria o drive thru dos idosos. Na segunda-feira também não daria para agendar, porque o dia já estaria cheio”, conta Fernando, que teve a data confirmada somente para a próxima quarta-feira (17/3), o que gerou desconforto.

Sabará já imunizou profissionais da área de saúde e segue, no momento, vacinando idosos acima de 78 anos. Fernando se sente indignado com a prefeitura por não ter conseguido um agendamento rápido e por estarem protelando a urgência no seu caso. “Estou revoltado por pessoas de academia já terem sido vacinadas na cidade e eu, quando preciso de agendamento rápido, não sou notado. Sou um médico em contato com pacientes com suspeita da COVID-19”, pontuou Fernando, que relembrou o caso polêmico que ocorreu na cidade, quando funcionários de academias e educadores físicos foram imunizados antes dos idosos.



Divulgação do caso de reinfecção

Desde 1º de março, quando a Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG) confirmou a reinfecção de Fernando Henrique de Assis, o boletim epidemiológico de Sabará segue sem nenhuma menção específica sobre o caso. Nas páginas oficias da prefeitura de Sabará, como site ou redes sociais, também não há informação sobre a reinfecção ocorrida na cidade.

“No dia 1º de março, a Secretaria Estadual de Saúde informou à prefeitura de Sabará sobre a confirmação do meu caso de reinfecção por e-mail com todos os detalhes. A divulgação do caso é uma questão epidemiológica importante na cidade e eu, inclusive, entrei em contato também, repassando os detalhes como meu perfil, sintomas e endereço residencial. Tudo foi enviado, mas até agora a prefeitura de Sabará não divulgou a respeito”, alertou Fernando.

A assessoria de comunicação da prefeitura foi procurada pela reportagem e questionada sobre a divulgação desse caso específico de reinfecção e sobre o agendamento da vacina para o médico, mas até o fechamento dessa matéria não obteve resposta.





