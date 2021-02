Isolamento modula a defesa contra o coronavírus em BH e Minas

No momento em que o Brasil registra a assustadora marca de 251.498 mortes por coronavírus desde o início da pandemia, Minas Gerais e a própria capital, Belo Horizonte, seguem na contramão de outros estados ao não vivenciarem de forma concreta o colapso total no sistema de saúde, como ocorreu no Amazonas, Ceará e Pernambuco. Apesar disso, para garantir leitos para todos os pacientes, mineiros precisaram endurecer em vários momentos as medidas de isolamento, afetando as atividades comerciais. E a pressão é forte neste momento em muitas cidades, com altas taxas de ocupação de leitos (leia matéria nesta página).





Minas ultrapassou ontem a faixa dos 18 mil mortos – são 18.135 – e é o segundo estado com mais infectados, atrás apenas de São Paulo – 862.502 pessoas contraíram o vírus. Apesar disso, o governador Romeu Zema (Novo) não cogitou adotar o toque de recolher, com confinamento obrigatório das 21h às 5h, como outras unidades federativas fizeram nesses primeiros dias de 2021.





No caso de Minas, o governo instalou um hospital de campanha no Expominas no início da pandemia com custos de R$ 5,3 milhões, mas ele não foi usado. Em abril do ano passado, o estado criou o programa Minas Consciente, cujo objetivo foi organizar a retomada da economia com base no número de casos e na taxa de leitos de UTI e enfermaria.



Movimento na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte: cidade passou por três fechamentos de atividades não essenciais desde o início da pandemia (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 9/12/20)



De acordo com a epidemiologista e infectologista Luana Mariano, consultora em saúde pública para organizações internacionais, é preciso que a população mineira e o poder público façam sua parte conjuntamente: “O Minas Consciente é um projeto interessante, com bons resultados. Mas é preciso lembrar que a atuação do poder público não é a única determinante no comportamento de uma pandemia. Ele é fruto tanto das ações do poder público quanto das atitudes, talvez em maior proporção, da população. Se os cidadãos não compreendem a situação que vivemos, não importa quais são as ações do poder público. As pessoas precisam entender os riscos e problemas para que tenhamos resultados positivos na pandemia”.





Para ela, a testagem foi um problema que Minas não soube solucionar com eficiência. A especialista entende que o estado poderia ter investido mais em testes para conseguir isolar a população contaminada com maior rapidez: “Minas Gerais reflete o país inteiro, um país de desigualdades, onde o acesso à saúde é um gargalo. Mas temos um sistema de acesso à saúde universal, que é muito mais avançado do que outros países mais desenvolvidos. Infelizmente, ter um sistema não é garantia de resultados positivos. Deveria ter aproveitado mais nossa rede de atenção primária, promovido uma testagem em massa de maior competência e rastreado contatos. Enfim, evitar que a doença se espalhasse antes de construir mais leitos”.





FECHAMENTO PRECOCE





Belo Horizonte também mostrou êxito para conter avanço rápido da COVID-19, reduzindo o número de casos. Desde o início da pandemia, o poder público adotou o fechamento das atividades não essenciais por três vezes, o que ajudou a dar fôlego ao sistema de saúde, mas também gerou conflito com as associações de representantes comerciais – que não desejavam ver as atividades fechadas, num cenário de desemprego.





Na visão do professor e médico intensivista Fernando Botoni, que integra o departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o acerto da capital foi ter adotado isolamento precocemente: “Belo Horizonte tem tido um certo controle da doença desde o início. O que precisamos é da vacinação. É o nosso grande problema. Em comparação com outros estados, estamos numa situação até confortável. As medidas de isolamento foram importantes e surtiram efeito, principalmente no início da pandemia, evitando que os casos explodissem. Conseguimos fazer um isolamento maior”.





Durante um ano de COVID-19, o prefeito Alexandre Kalil (PSD) foi um dos mais críticos em relação às aglomerações, fazendo constantes apelos para não sufocar os hospitais nem deixar que explodisse o número de contaminações. Ele também chamou a atenção com frases contundentes, como “se não tomarem conta, vamos fechar a cidade”, “é um imbecil quem não usar máscaras” e “quem sair para passear, dificultará a reabertura da cidade”.





A ocupação de leitos ameaçou estar próxima dos 100% em meados de janeiro, quando a prefeitura fechou a cidade pela última vez – reflexo imediato das festas de fim de ano. Aos poucos, com a melhora nos indicadores, o comitê de enfrentamento à doença está liberando o funcionamento de mais atividades. No momento, BH perdeu 2.721 vidas para a COVID-19, com mais de 109 mil casos confirmados.





Ontem, o número médio de transmissão por infectado voltou à zona de alerta. O parâmetro subiu de 0,98 para 1,01.