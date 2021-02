COVID-19: em Valadares, ocupação de leitos de UTI do SUS chega a 72%

O Hospital Bom Samaritano vem mantendo o funcionamento dos leitos UTI COVID-19 SUS desde o vencimento da habilitação pelo Ministério da Saúde (foto: HBS/Divulgação )





No entanto, o Boletim Epidemiológico divulgado pela SMS apenas informa que a ocupação de leitos UTI COVID-19 nos hospitais particulares apresenta índice de 100%, sem informar o número de leitos ocupados.









No fim da tarde desta terça-feira (23/2), a Prefeitura recebeu uma notícia que trouxe alívio para os gestores municipais da Saúde. Governador Valadares conquistou junto ao Ministério da Saúde a reabilitação para os seus 48 leitos de UTI COVID-19 SUS, sendo 30 no Hospital Municipal e 18 no Hospital Bom Samaritano.





O vencimento da habilitação para 10 leitos aconteceu em 3 de fevereiro e de outros 30 leitos, em 20 de fevereiro. No sistema do Ministério da Saúde consta que o governo federal vai continuar custeando os leitos. No entanto, de acordo com a SMS, o Município ainda aguarda o recebimento de recurso para manutenção dessas unidades, pois o Ministério da Saúde ainda vai publicar a portaria de prorrogação no Diário Oficial.





A Secretaria Municipal de Saúde informou ainda que continua aguardando a aprovação da prorrogação da habilitação de outros 10 leitos de UTI-COVID-19, também do Hospital Bom Samaritano.

“A falta de repasse dos recursos pode vir a comprometer a continuidade dos serviços prestados, considerando os altos custos necessários para o tratamento dos usuários do SUS com COVID-19”, disse o Superintendente do HBS, Elvis Deivis Andrade, que espera que a situação se resolva logo.

O número total de leitos UTI COVID-19 emnão é divulgado em sua totalidade. Nos hospitais particulares, a informação é que, seguindo orientação do Ministério da Saúde, o número de leitos e casos desão repassados à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para monitoramento e registro no boletim epidemiológico.