Itaúna realiza cadastro de vacinação para profissionais da saúde

O cadastramento não garante acesso imediato ao imunizante; o município já vacinou 2.420 pessoas e 899 já receberam a segunda dose (foto: Prefeitura de Itaúna/Divulgação)

, no Centro-Oeste de Minas, está realizando o cadastramento de trabalhadores da saúde que se enquadram nas definições do ministério e que ainda não foram vacinados. O formulário está disponível no site da prefeitura

De acordo com o executivo municipal, os dados serão utilizados para agilizar e planejar a aplicação da vacina à medida que as doses estiverem disponíveis. O pré-cadastro, entretanto, não garante a imunização imediata.

Até o momento, o município já vacinou 2.420 pessoas e 899 já receberam a segunda dose. A taxa de infecção tem diminuído, com uma média de 20 novos casos por dia.

Desde o inicio da pandemia, 5.182 pessoas foram confirmadas com a COVID-19 e 75 morreram em decorrência da doença. Atualmente, existem 123 casos ativos na cidade.

Confira a documentação necessária

A vacinação ocorrerá somente para residentes em Itaúna-MG, ou que trabalhem no município, e está condicionada à apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

Cópia do documento de identificação com foto;





Cópia do CPF;





Cópia de comprovante de endereço;





Cópia de documento que comprove vinculação ativa com o serviço de saúde, sendo aceitos alguns dos abaixo descritos:

- Cópia legível da carteira de trabalho comprovando vínculo ativo com o serviço de saúde ou;- Cópia legível de contrato com data de vigência atual com os dados da empresa e funcionário comprovando vínculo ativo com o serviço de saúde ou;- Cópia legível de contracheque do último mês comprovando vínculo ativo com o serviço de saúde;- Para profissionais autônomos e liberais será aceito o documento “Declaração de vinculação ativa como trabalhador da saúde”, disponível no site da prefeitura

Quem são os trabalhadores da saúde que podem receber a vacina, conforme definição do Ministério da Saúde: