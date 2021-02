Divinópolis vai vacinar profissionais da saúde fora da linha de frente

Quase 8 mil doses da vacina contra a COVID foram aplicadas em Divinópolis desde o início da campanh. (foto: Pablo Santos/PMD)

Osfora da linha de frente daserãoa partir desta quinta-feira (18/02), em, Região Centro-Oeste de Minas Ferais. A imunização será realizada na unidade de saúde onde o profissional tem cadastro. Serão disponibilizadas 1.300 doses para este grupo. A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que a medida segue a recomendação do

Asestarão disponíveis para os médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares. A imunização será por ordem de chegada.

Também estão na lista divulgada, nesta terça-feira (16/02) pela Secretaria de Saúde, os trabalhadores de apoio das unidades hospitalares, como recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não são prestadores direto de assistência à saúde.

As doses disponíveis são, ainda, da terceira remessa enviada pelo Governo de Minas para imunizar os idosos de 90 anos ou mais. Nesta remessa, o Ministério da Saúde indicou uma reserva de 6% para os demais profissionais de saúde fora da linha de frente.

Como será a vacinação

O profissional deste novo grupo prioritário precisa ter o cadastro na unidade de saúde do bairro onde reside. Os profissionais já cadastrados precisam levar o cartão de vacina, um documento de identidade com foto ou a carteirinha do Sistema Único de Saúde (SUS) ou da unidade de saúde e o contracheque para comprovar o seu vínculo empregatício na área de saúde ou comprovante de exercício profissional.

Para os profissionais sem o cadastro, é necessário fazê-lo na unidade mais próxima da residência. É preciso levar um documento de identidade com foto, CPF, cartão SUS (caso não tenha, será feito e impresso na unidade) comprovante de endereço e contracheque ou comprovante de exercício profissional (carteirinha do conselho).

Balanço

De acordo com o balanço divulgado nesta terça-feira, 7.972 doses foram aplicadas até o momento no município. Deste total, 5.261 pessoas receberam a primeira dose e 2.711 a segunda. 6.981 doses entre primeira e segunda foram aplicadas em profissionais de saúde. 507 doses foram aplicadas em idosos em instituições de longa permanência, 477 com 90 anos ou mais e sete em pessoas com deficiência institucionalizadas.

O balanço não inclui os agentes funerários que mantém contato direto com cadáveres potencialmente contaminados pelo novo coronavírus e que foram vacinados hoje. A medida foi tomada com fundamento na Nota Técnica e Informativa da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

*Amanda Quintiliano especial para o EM

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.





