Alunos e professores participam de simulação de volta às aulas em Ipatinga

A simulação incluiu a "hora do lanche", quando os alunos se sentaram à mesma mesma mesa, porém, separados por quadros de acrílico, como forma de evitar possíveis contágios (foto: Divulgação PMI)









Também foi demonstrada como será a recepção aos alunos, com profissionais orientando os jovens desde a chegada até a saída da escola. Todos usaram máscaras faciais cobrindo nariz e boca. Na hora do lanche, foi montado um biombo de madeira e acrílico, a fim de proteger cada aluno de possíveis contaminações em contatos diretos.

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes (PSL), participou da simulação com os secretários de Educação, Sérgio Mendes; de Governo, Roberto Soares; com o procurador-adjunto do município, Breno Inácio; e com a secretária-adjunta de Saúde, Glennia Geane de Souza Louback.





O prefeito disse que a simulação faz parte de sua política, de sempre ter portas abertas para todos e sempre procurando o diálogo. “O que podemos dizer é que essa nova cultura adotada com relação à Educação, que será seguida em Ipatinga, veio para ficar. Nosso objetivo é sempre avançar”, disse.





O ano letivo em Ipatinga começou na quinta-feira (4/2), com retorno dos professores em escalas de revezamento para apresentar e adaptar o formato híbrido, que promove uma conciliação entre o ensino semipresencial e propostas de ensino online. As aulas terão início no dia 22 de fevereiro.

Uma simulação de como será aem Ipatinga foi feita nesta sexta-feira (5/2), na Escola Municipal João Reis de Sousa, no Bairro Limoeiro, com a participação de um grupo de 15 alunos, professores e servidores da escola. A, segundo a prefeitura, foi uma forma de exemplificar como serão as principais medidas de proteção à comunidade escolar no retorno das aulas presenciais.