COVID-19: Governador Valadares avança do alerta alto para o médio

Região dos Bairros Lagoa Santa, Grã-Duquesa e Morada do Vale, vistas do alto do Santo Agostinho. Essa região apresenta grande movimentação no comércio (foto: Tim Filho)





Na terça-feira (02/2), a Prefeitura portaria n° 6.944 que alterou a classificação do município para “Nível de Alerta Médio” contra a COVID-19. A migração do nível de alerta alto para médio, segundo a prefeitura, se baseia em indicadores de incidência diária (25,68 %).









Desde o dia 21 de janeiro, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a prefeitura retomou a autonomia na gestão das ações e tomadas de decisões acerca do funcionamento dos setores econômicos da cidade, que antes eram pautadas nas determinações do programa Minas Consciente do governo do estado.





Mas com as normas próprias do município, a Prefeitura reforça que a população precisa seguir com rigor as medidas de segurança sanitária contra o novo coronavírus, independente do nível de alerta.

Conheça os níveis

Nível de alerta alto: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 1/3 da capacidade. A exceção são as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no nível de alerta baixo.





Nível de alerta médio: poderão funcionar todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer, respeitando a lotação máxima de 2/3 da capacidade. A exceção continua sendo as danceterias, discotecas e casas de shows, que funcionarão apenas no nível de alerta baixo.

Nível de alerta baixo: poderão funcionar normalmente todas as atividades comerciais, industriais, de saúde e de lazer.

Depois da deixar oadotou um sistema próprio de flexibilização de suas atividades econômicas. O plano municipal substituiu as ondas pelos níveis alto, médio e baixo, equivalentes às ondas vermelha, amarela e verde.