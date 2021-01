Início da vacinação em MG: 'É injusto não participar', dizem enfermeiros

Mais de 577 mil doses foram destinadas a Minas Gerais. O repasse aos municípios ficará a cargo da saúde estadual (foto: Reprodução/Agência Brasil)

Representantes do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (Coren-MG ) questionam o motivo de não terem sido convidados para a cerimônia que marca a vacinação do primeiro mineiro com a primeira dose da CoronaVac, que chegará ao Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (18/01).







Disse ainda que, mesmo assim, eles estarão ao Aeroporto para representar a enfermagem. “Mesmo assim nós estamos indo para Confins. A enfermagem que é a responsável pela sala de vacinação. Em toda vacinação, a enfermagem é a responsável”, ressaltou.





Bruno Farias ainda criticou a atitude do governo de Romeu Zema. “Esse governo não teve a audácia de nos convidar para participar deste evento importante para nosso estado de Minas Gerais e para a nossa enfermagem sobre o início da vacinação”, disse o presidente.

Além do presidente do Coren-MG, Bruno Farias, estarão presentes a vice-presidente, Maria do Socorro; a diretora, Ana Flávia; e a equipe de imprensa do Conselho.





“Nós somos representantes da vacinação, somos responsáveis pela sala de vacina. É muito injusto a gente não participar desse evento e é a enfermagem que vacina. É uma insensibilidade do governador Romeu Zema, ele tinha que ter um pouquinho mais de sensibilidade. Essa equipe dele é muito ruim, muito fraca. Falta um pouco de respeito com a nossa classe”, disse Farias.





Vacinação em Minas





18h50 desta segunda-feira (18/1). Vinda de avião, a carga, porém, deve pousar pousar no aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 2h30. O lote inicial da CoronaVac destinado a Minas Gerais estava previsto para chegar ao estado àsdesta segunda-feira (18/1). Vinda de avião, a carga, porém, deve pousar pousar no aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, por volta das 2h30. A solenidade para dar início a vacinação do primeiro mineiro acontecerá nas dependências do Aeroporto





O escolhido foi um profissional de saúde, ainda sem identidade revelada.





O profissional a ser vacinado já no aeroporto dá expediente um uma unidade da rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig).





Mais de 577 mil doses foram destinadas a Minas Gerais. O repasse aos municípios ficará a cargo da saúde estadual.