Ex-vereador de Varginha foragido é preso por importunação sexual

Zué é suspeito de importunação sexual e porte ilegal de arma de fogo (foto: Câmara Municipal de Varginha/Divulgação)

Josué Campos Narciso, odo Esporte, que estava foragido desde outubro do ano passado, prestou depoimento nada Mulher nesta segunda-feira (12), em, no Sul de Minas. Ele foi ouvido pela delegada Geni Azevedo epreventivamente.

De acordo com a delegada, Zué é suspeito de observar jovens e adolescentes, entre 15 e 18 anos, a trocarem o uniforme no banheiro de uma escola municipal da cidade. As vítimas, que treinam vôlei, teriam sido espiadas pelo vereador por um buraco entre a parede e o teto do vestiário.

“Uma das vítimas, maior de idade, teria visto o suspeito a observando enquanto trocava de roupa e procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, dando início às investigações”, aponta delegada.

A Perícia da Polícia Civil esteve na escola e encontrou vestígios de sêmen na parede do vestiário apontado pelas vítimas. “Ele negou tudo. E se recusou a fornecer material genético para confronto do esperma recolhido no local”, afirma delegada.

Após a denúncia, os policiais foram até a casa do suspeito, mas ele não foi encontrado. Os militares apreenderam objetos e uma espingarda calibre 12, de origem turca, que estava sem registro.

Na época, uma sessão de cassação do mandato dele chegou a ser marcada na Câmara Municipal, mas ele renunciou ao cargo por meio de uma carta enviada pelo advogado. Zué chegou a se candidatar como vereador nas eleições de 2020, mas não foi eleito.

Ainda de acordo com a polícia, Zué foi preso preventivamente e responde pelos crimes de importunação sexual e porte ilegal de arma de fogo.