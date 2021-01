São João Del-Rei volta a restringir o funcionamento do comércio

Estabelecimentos podem continuar com as vendas remotas, através de telefone, aplicativos e site (foto: Reprodução/Wikimedia Commons )

Após notificação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), a prefeitura de, na Região do Campos das Vertentes, publicou um, nessa quinta-feira (07/01), colocando o município nado programa Minas Consciente. O comércio varejista, que havia sido autorizado a funcionar em dezembro, volta a fechar.





, entregue na quarta-feira (06/01), deu ao prefeito Nivaldo de Andrade (PSL), um prazo de 24h para a publicação do decreto que informasse a incorporação integral dos parâmetros estabelecidos na Onda Vermelha. De acordo com o, a flexibilização que permitia o funcionamento do comércio atacadista e varejista na onda mais restritiva, foi permitida apenas até o dia 31 de dezembro de 2020.

De acordo com o decreto, os estabelecimentos podem continuar com as vendas remotas, através de telefone, aplicativos e sites. A retirada no balcão é permitida, porém, é preciso instalar uma barreira física na entrada das lojas e não permitir aglomerações.

Confira o que pode funcionar na Onda Vermelha:

Supermercados, padarias, lanchonetes e lojas de conveniência;

Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão);

Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros;

Serviços de ambulantes de alimentação;

Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop;

Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito;

Vigilância e segurança privada; Serviços de reparo e manutenção;

Lojas de informática e aparelhos de comunicação; Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões;

Construção civil e obras de infraestrutura;

Comércio de veículos, peças e acessórios automotores.

NÚMEROS

O último boletim epidemiológicoque o município já registrou 2244 casos confirmados de pessoas com a COVID-19, além de 44 óbitos. Atualmente o município está com uma média móvel de 27 casos por dia, tendo registrado 27 mortes no último dia.

Dos 40 leitos disponíveis para o tratamento da doença, 35 estão ocupados. Com 18 pacientes na Santa Casa, 16 no Hospital Nossa Senhora das Mercês e um na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.





