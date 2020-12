COVID-19: taxas de transmissão e de ocupação de leitos caem em BH

A COVID-19 acelerou em BH e em todo o estado. População deve manter as medidas de prevenção como distanciamento social e higienização (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

boletim epidemiológico, divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (10), mostrou uma queda pelo segundo dia consecutivo na taxa de transmissão da COVID-19 na capital. caiu para 1,04. divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta quinta-feira (10), mostrou umapelo segundo diana taxa de transmissão da COVID-19 na capital. No informativo dessa quarta-feira (9) , o indicador estava em 1,06. Já nesta quinta,para 1,04.





Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem COVID-19 para mais 104. Em novembro, a taxa chegou a atingir 1,13, o maior patamar desde julho. O indicador fica na fase de controle quando está abaixo de 1.





De acordo com o boletim, a capital contabiliza 56.948 casos confirmados do novo coronavírus e 1.723 mortes. Nas últimas 24 horas, BH registrou 20 mortes por COVID-19.





Entre os mortos, 957 são homens e 766 mulheres, sendo que 97,2% apresentavam algum fator de risco e/ou comorbidade. Entre eles, estão 1.421 idosos (acima de 60 anos), 840 cardiopatas, 613 diabéticos, 332 pneumáticos e 274 com obesidade.

A taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes, que estava em 96,7, subiu para 99,4. A margem de segurança estabelecida pelas autoridades é de 20 casos por 100 mil habitantes.

A prefeitura leva em consideração a rede SUS e a suplementar (foto: Divulgação/PBH)



OCUPAÇÃO DE LEITOS

A taxa de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria específicos para COVID-19 apresentou uma leve queda desde o último balanço. Nessa quarta, os números estavam em 58,1% (UTI) e 49,9% (enfermaria). No boletim desta quinta, a taxa é de 56,9% e 49,6%, respectivamente.

MINAS CONSCIENTE

Em todo o estado, são 453.364 casos confirmados de coronavírus e 10.499 mortes. Das cidades com menos de 30 mil habitantes, 397 municípios tiveram incidência de 50 casos para 100 mil habitantes.

O QUE É O CORONAVÍRUS?

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.

COMO A COVID-19 É TRANSMITIDA?

A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

COMO SE PREVENIR?

A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.

QUAIS OS SINTOMAS DO CORONAVÍRUS?





Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

MITOS E VERDADES SOBRE O VÍRUS

