COVID-19: Taxa de ocupação de leitos volta a subir em BH

Taxa de ocupação dos leitos da capital é feita com base nos índices do SUS e rede suplementar (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/11) mostrou que as taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria específicos para COVID-19 estão em 39,4% e 37,2%, respectivamente. O boletim dessa quinta-feira (26/11) chegou a apontar uma leve queda pelo segundo dia consecutivo com as taxas em 39% (UTI) e 36,8% (enfermaria), mas, nesta sexta, o número voltou a subir. divulgado pela Prefeitura de Belo Horizonte nesta sexta-feira (27/11) mostrou que as taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria específicos para COVID-19 estão em 39,4% e 37,2%, respectivamente. O boletim dessa quinta-feira (26/11) chegou a apontar umaqueda pelo segundo dia consecutivo com as taxas em 39% (UTI) e 36,8% (enfermaria), mas, nesta sexta, o número





De acordo com o boletim, a capital mineira soma 53.625 casos confirmados do novo coronavírus e 1.644 mortes. Nas últimas 24 horas, BH registrou 288 novos casos e 11 mortes foram confirmadas.





A taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes apresentou uma queda. Na terça-feira (24/11) o número estava em 93,8 . Já nessa quarta (25), caiu para 92,3. Vale ressaltar que a margem de segurança que permite, por exemplo, o retorno das aulas presenciais é de 20 casos por 100 mil habitantes. No dia 04 de novembro a taxa de incidência estava em 55,2. Com esta comparação percebe-se um aumento de casos de COVID-19 na capital.

A transmissão de COVID-19 segue estável em BH, mas ainda está em estado de atenção no nível amarelo (foto: Divulgação/PBH)



Por outro lado, a taxa de transmissão continua em 1,08, confirmando uma estabilidade desde a quarta-feira. Isso significa que 100 pessoas infectadas transmitem COVID-19 para mais 108. A taxa ainda está no nível amarelo e para voltar ao nível verde, é necessário que o número esteja abaixo de 1.





Monitoramento dos esgotos









Segundo o boletim de número 47, BH alcançou cerca de 600 mil pessoas infectadas. Há uma semana, o total era 500 mil. Já em Contagem o número mais que dobrou e já são 300 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus.

O que é o coronavírus?





Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte.





Como a COVID-19 é transmitida?





A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.

Como se prevenir?





A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19.





Quais os sintomas do coronavírus?





Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também: