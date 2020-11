Preso suspeito de matar homem a pedradas em uma chácara de Passos

Polícia Civil prendeu suspeito de matar homem a pedradas (foto: PCMG/divulgação)

deJosé Antônio Godinho Drumond, de 42 anos, aem uma chácara de Passos, no Sudoeste de Minas, foi preso nesta terça-feira (24). Ele foi identificado apóse estavaem uma casa no bairro Nova California. Oseria umdurante um programaentre eles.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem, de 19 anos, foipelo celular da vítima e dede segurança na região onde oaconteceu. “Conseguimos o mandado de prisão e chegamos até o suspeito. Ele não resistiu eo crime”, afirma o delegado Danilo Gustavo Silva Costa.

O suspeito contou que a confusão começou durante um programa sexual entre eles. “A vítima disse que conheceu o autor uns três dias antes e marcou um encontro com ele no dia do crime. Eles se encontraram em uma avenida da cidade e seguiram para o programa. A vítima era homossexual. No local, eles teriam brigado, porque o combinado não teria sido cumprido. O suspeito achou uma pedra e deu cinco golpes na cabeça dele. A vítima caiu no chão já agonizando. Um carro se aproximou e o suspeito fugiu”, explica delegado.

A Polícia Civil conseguiu um mandado de prisão contra o jovem, que foi preso nesta terça-feira (24) e levado ao presídio de Guaxupé. “Ele foi encontrado em uma casa no Bairro Nova California. Já prevendo que seria procurado, ele saiu da casa da mãe e se escondeu nesse local”, diz.