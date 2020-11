Briga por disputa de ponto: homem ateia fogo em morador de rua em Passos

Briga por ponto aconteceu na rua dois de novembro no centro de Passos (foto: Google Street View)

Umem situação defoi atacado por outro homem, que também vive nas ruas, durante umano Centro de, no Sudoeste de Minas, na noite dessa segunda-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, a confusão aconteceu no Centro da cidade motivada pordo ponto para pedir. O suspeito, de 40 anos, teria usado solvente de tintas para atear fogo em Bruno Cosme dos Santos, de 32, que sofreu queimaduras no peito e no braço esquerdo.NO Boletim de Ocorrência, consta como o suspeito teia agido: “Fomos informados, que o autor utilizou a substância química tíner sendo arremessada no corpo da vítima e em sequência ele teria ateado fogo, o que contribuiu para a gravidade da lesão”.

Testemunhas contaram aos militares que o homem atacado é conhecido na região e nunca teria causado problemas. “Comerciantes informaram que a vítima sempre fica sentada na calçada em frente à construção ao lado de uma loja e não trás problemas", completa.

Já o suspeito não seria conhecido e segue foragido. O Samu foi acionada e socorreu a vítima ao Pronto Atendimento da cidade. Bruno Cosme dos Santos segue internado, estável e fora de risco de morrer, segundo a unidade de saúde.