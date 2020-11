Clube é parcialmente interditado por festa e aglomeração em Uberlândia

, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro,da, que pertence ao, por causa de uma festa que ocorreu no último fim de semana. O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) ainda pretende entrar com outras ações contra o clube. O evento não tinha autorização da Prefeitura nem da diretoria do time local, incomodou vizinhos e não seguia protocolos sanitários municipais.

Vídeos circularam por redes sociais e mostram pessoas sem qualquere sem. O evento começou às 23h de sábado e durou toda a madrugada de domingo. Eventos na cidade foram liberados com restrições de quantidade de pessoas e horários . Próximo ao clube, que também é o centro de treinamento do Uberlândia Esporte, há um condomínio residencial cujos moradores reclamaram do som alto no local.

O MPMG, por meio do Procon, ainda levanta informações sobre a venda de ingressos, que aconteceria de maneira irregular, e também a respeito de consumo de drogas durante o evento. Será pedida uma investigação policial além da instauração de processo administrativo contra o Uberlândia Esporte Clube. Apenas as atividades esportivas do Vila Olímpica poderão continuar.

Por meio de nota, o Uberlândia Esporte explicou que o evento aconteceu sem conhecimento da diretoria e que o bar do Vila Olímpica é terceirizad

o. “Sobre o assunto, a diretoria do UEC informa que foi surpreendida com a realização do evento, uma vez que a área foi locada em 25 de junho de 2018 ao Sr. João Pedro Gomes Nemer da Fonseca, sendo este Locatário o único e exclusivo responsável pelos atos e eventos ali executados, nos termos das Cláusulas Quarta, Nona e Décima do Contrato Particular de Locação firmado entre as partes”, informou nota divulgada pelo time.