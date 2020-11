COVID-19: Com 518 novos casos, BH registra mais uma alta na ocupação de leitos

Belo Horizonte já registrou 1.614 mortes provocadas pela COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





06:00 - 23/11/2020 COVID-19 avança no Norte de Minas 39,5% das vagas de terapia intensiva estão com pacientes, enquanto a mesma taxa está em 37,1% em unidades de enfermaria. Na sexta, os números estavam em 37% e 34,2%. Na segunda passada, os índices estavam em 31,8% e 29,8%, respectivamente. No boletim desta segunda, o que mais chamou a atenção foi o aumento na ocupação de leitos na capital mineira. De acordo com o informe,das vagas de terapia intensiva estão com pacientes, enquanto a mesma taxa está emem unidades de enfermaria. Na sexta, os números estavam em 37% e 34,2%. Na segunda passada, os índices estavam em 31,8% e 29,8%, respectivamente.





Apesar do aumento, os dois parâmetros permanecem na fase controlada, abaixo dos 50%. A prefeitura considera no índice a rede SUS e a suplementar.





Ocupação de leitos de terapia intensiva está próximo dos 40% (foto: Divulgação/PBH) Das 1.614 mortes, 895 foram de homens e 719 de mulheres. A maior parte das vidas perdidas foram de pessoas com idade superior a 60 anos, com 1.332 óbitos (82,5%). A Região Noroeste da capital segue sendo a localidade com o maior número de falecimentos por COVID-19, com 209, seguido pela Oeste, com 194. Há, ainda, 93 mortes sendo investigadas.





A taxa de transmissão, também conhecida como Rt, continua no mesmo índice que foi registrado no boletim de sexta, em 1,09. Ou seja, atualmente, 100 pessoas infectadas podem passar a doença para outras 109. A incidência de COVID-19 acumulada nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes, está em 88,9, longe dos 20 casos que delimitam a faixa de baixo risco, de acordo com órgãos de saúde.



Vale lembrar que a taxa de transmissão volta para a fase 'verde', ou seja, de controle, abaixo de 1.

registrou 518 novos casos dee quatro mortes entre o boletim divulgado na última sexta-feira (20) e o informe publicado nesta segunda-feira (23). Ao todo, a capital mineira tempositivos para a doença e já constatouprovocadas pelo coronavírus.