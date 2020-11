Demolição do prédio que tombou em Betim deve começar nesta quarta, diz Defesa Civil

Uma nova do prédio que tombou em Betim foi realizada nesta terça-feira (24), desta vez, para atestar a condenação. Os peritos tiveram que realizar os trabalhos a partir de residências laterais, com o auxílio de drones. (foto: Prefeitura de Betim/Divulgação) demolição do Edifício In Cairo, que Defesa Civil da cidade, que vistoriou o prédio esta manhã. doIn Cairo, que tombou em 17 de novembro em Betim , Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve começar nesta quarta-feira (24). A previsão é dada cidade, que vistoriou o prédio esta manhã.









Para realizar a vistoria, os técnicos não puderam entrar na edificação. De acordo com Marco Túlio, seria uma manobra muito arriscada, já que o imóvel está muito inclinado e portanto oferece risco à segurança da equipe. Com isso, a análise teve que ser feita de residências da vizinhança, com o auxílio de drones.





"Tecnicamente, não precisa entrar no imóvel para constatar a condenação. Há técnicas de engenharia que permitem que se faça uma análise externa. Os drones vão complementar as informações necessárias à elaboração de um laudo conclusivo no sentido da necessidade de demolição", explica o dirigente.





O superintendente da Defesa Civil de Betim, tenente-coronel Walfrido de Assis Lopes reforçou que esse documento não tratará das causas do abalo da estrutura. Segundo Lopes, essa informação será analisada a partir dos entúlios do In Cairo, após a demolição.





A prefeitura de Betim prevê que a derrubada, que será feita por uma empresa terceirizada e deve levar em torno de 48 horas. A preparação para o procedimento inclui montagem de maquinário, mobilização de ambulâncias e interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo o quarteirão.





O superintendente explica o método de demolição. "Técnica é conhecida como técnica mecânica. A máquina da empresa tem um braço de 22 metros de alcance. Na extremidade, há uma tesoura. Essa tesoura vai triturarar o material de cima para baixo. A demolição será paga pela prefeitura que, posteriormente, cobrará os custos da construtora que ergueu o prédio", detalha Walfrido.





O tenente-coronel informou também que as 15 famílias que moravam nos arredores do edifício e que também tiveram os imóveis condenados estão abrigadas em casas de familiares e hotéis. A construtora do In Cairo estaria pagando um auxílio de manutenção a essas vítimas.





"Após a realização dos trabalhos de demolição, a Defesa Civil virá ao local com uma equipe de engenheiros, que fará uma vistoria imediata nos imóveis para verificar se há segurança para o retorno dos desabrigados", contou Walfrido.





Sonho desmoronado





O Edifício In Cairo teve a demolição determinada nesta segunda-feira (23) pela Justiça . A estrutura será derrubada mesmo sem notificação da construtora já que, seis dias após o desabamento da estrutura, os responsáveis pela empresa ainda não foram localizados.