Justiça determina 'imediata demolição' de prédio em Betim

Decisão judicial autoriza Prefeitura de Betim a executar demolição de prédio (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





No documento, o magistrado levou em conta o "risco iminente de dano irreparável à integridade física dos moradores dos prédios e edificações, vizinhos do perímetro urbano evacuado", em razão do tombamento do edifício. Desta forma, o juiz concedeu a autorização para que a Prefeitura de Betim executasse a demolição parcial do prédio.









O Edifício In Cairo, de seis pavimentos, estava com a construção avançada na Avenida Ayrton Senna, quando ficou completamente inclinado após um temporal, na noite do dia 17, mas ainda não há data para demolição. Quinze famílias que moram no entorno precisaram deixar suas casas por conta do risco, e outras 12 haviam pagado até R$ 280 mil para morar no imóvel, que acabou condenado.





Mais cedo, a Prefeitura de Betim informou que a Defesa Civil da cidade e a empresa contratada pelo município para a demolição aguardavam para ter uma previsão de quando o procedimento teria início.





Nesta segunda-feira, o Estado de Minas tentou entrar em contato com a construtora responsável pelo prédio, mas sem sucesso. A decisão do juiz Taunier Lima foi tomada mesmo sem a intimação da empresa. De acordo com o magistrado, houve uma tentativa formal para notificar a Abrahim Hamza, porém, frustrada.





(Com informações de Cristiane Silva)

