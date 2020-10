Poços de Caldas decide ter mais autonomia em relação ao Minas Consciente

(foto: Wikipédia/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu ter maisem relação ao, do governo estadual. O município está na ondae publicou novos decretosmúsica ao vivo e passeios de. A prefeitura também decidiu acabar com asnesta quinta-feira (1º).

A administração pública informa que vai manter o modelo seguido no Plano Minas Consciente com algumas flexibilizações. “A decisão veio após o poder ser dado aos prefeitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e pelos governadores. Com isso, a prefeitura decidiu dar mais autonomia ao Comitê Extraordinário COVID-19. A volta de música ao vivo em bares e restaurantes é um exemplo. Pelo plano, essa atividade só poderia ser liberada nas cidades que progrediram para a onda verde”, explica a secretaria de governo.

A volta da música ao vivo na cidade passa a ser permitida nesta quinta-feira (1º). De acordo com a prefeitura, os bares, restaurantes e hotéis vão precisar seguir as medidas de segurança contra a. “Nesse primeiro momento, os músicos vão poder se apresentar nos formatos solo, duo ou trio. E vai ser necessário manterentre os membros durante a apresentação. As bandas ainda não estão autorizadas”, diz.

Passeio de charretes volta com restrições (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/divulgação)

O passeio detambém já está autorizado. “A Associações dos Charretistas passou por um treinamento e deve respeitar as recomendações ao protocolo sanitário. Nesse retorno, o plástico divisor nas charretes está proibido. Além disso, só poderão ser transportadas pessoas da mesma família ou convívio doméstico”, ressalta.

Outra medida adotada pela prefeitura foi o fim das barreiras sanitárias. Os bloqueios em três pontos da cidade foram instalados no começo da pandemia para proibir a entrada de pessoas de outras cidades.

Poços de Caldas segue com 1246 casos do novo coronavírus e 36 óbitos confirmados.





