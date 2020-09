Perícias do INSS são parcialmente retomadas em BH

Agência do INSS em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press)

As perícias médicas presenciais do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foram retomadas parcialmente em duas agências de Belo Horizonte nesta segunda-feira (21).



Quem aguardava o serviço — que foi paralisado pela greve dos médicos peritos — e fez o agendamento pelos canais de comunicação do órgão conseguiu, nesta manhã, por fim à espera pelo atendimento necessário para obter o auxílio-doença ou a aposentadoria por invalidez.









Nesta segunda-feira, foi divulgada uma lista de agências do INSS que seriam vistoriadas, como solicitado pela Anmp, para reavaliação das condições sanitárias de trabalho durante a pandemia.



O Estado de Minas esteve em uma das agências no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de Belo Horizonte, que seria vistoriada às 9h, mas não encontrou médico perito inspecionando o local. A reportagem foi informada de que a vistoria será feita ao longo do dia. No entanto, o atendimento presencial foi retomado e ao menos três peritos realizaram a avaliação médica dos segurados nesta manhã.





Pedro Luiz, de 28 anos, aguardava perícia desde o dia 7 de agosto. Com o impasse envolvendo o INSS e os médicos, ele conta que teve seu atendimento reagendado. “Eu agendendei primeiro por aplicativo no dia 14 de setembro, mas como teve essa greve eles me ligaram e pediram para reagendar. Eu liguei e marquei para hoje, e deu certo. Fui atendido em 15 minutos, foi bem rápido o atendimento e agora vou poder receber esses dias que fiquei parado”, comemora.

Segundo a assessoria do INSS dos 20 peritos que atuam nas duas unidades abertas até o momento em Belo Horizonte, 14 voltaram nesta segunda-feira (21) para ao atendimento presencial.