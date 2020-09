Contagem: hotel para idosos com COVID-19 impede surto em asilos

Diferentemente do que aconteceu em diversos municípios mineiros, que registraram surtos de COVID-19 em asilos e instituições de longa permanência, em Contagem, cidade localizada na Grande BH, apenas 90 dos 600 idosos que vivem nesses lugares testaram positivo para a doença, ou seja, 15% desta população. A cidade atualmente conta com 29 instituições.

Um trabalho preventivo isolou aqueles que positivaram para o coronavírus em um hotel, alugado pela Secretaria municipal de Saúde há cerca de um mês. Por lá já passaram 30 idosos e, atualmente, 13 se encontram hospedados. Somente 10 que vivem em asilos morreram de COVID-19.

Além das acomodações, a prefeitura disponibiliza equipes assistenciais que acompanham os pacientes durante todo o dia. A estrutura conta com cuidadores 24 horas, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, auxiliar de cozinha, enfermeira e médica. A Secretaria Municipal Saúde é responsável por avaliar os casos suspeitos e confirmados e havendo necessidade em transferi-los: ou para a rede hospitalar ou para o isolamento no hotel.

No hotel, os profissionais da Saúde acompanham sistematicamente cada caso suspeito juntamente com outros níveis de atenção em saúde. Além das testagens nos idosos das instituições de longa permanência, a Secretaria municipal de Saúde também monitora os colaboradores destas instituições. Ao todo são 130 colaboradores nas ILPIs e 45 testaram positivo para COVID-19.

Os asilos e casas de repouso para idosos recebem da administração pública equipamentos de proteção individual, insumos, testagem, assistência pela equipe de saúde in loco diariamente quando caso suspeito ou confirmado e semanalmente nas demais instituições em que não há casos suspeitos. De segunda a sexta-feira há um telemonitoramento pelas geriatras do município a cada instituição com orientações, sensibilizações e monitoramento dos residentes.

Em agosto, o Lar Maria Clara apresentou um surto de coronavírus. Dos 60 idosos que residem no abrigo, 28 contraíram COVID-19. Esse foi o único caso mais grave registrado na cidade. Hoje somente dois idosos que vivem em abrigos se encontram positivados e estão isolados, em quarentena.

Há um mês, um decreto estabeleceu diretrizes para as instituições de longa permanência. Entre as normativas, estão a suspensão das visitas presenciais, saída injustificada dos idosos, admissão de novos residentes, realização de festas e atividades e a presença de profissionais, como cabeleireiros e podólogos.



