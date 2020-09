Bebê é internado em estado grave após se afogar em balde, em Varginha

Criança foi levada em estado grave em helicóptero do Corpo de Bombeiros para Alfenas (foto: CBMMG/divulgação)

Umde um 1 e 5 meses estáem estadoapós se afogar em um balde com água em, no. O acidente aconteceu na tarde dessa quarta-feira (9). A criança foi socorrida peloe levada pelodo Corpo de Bombeiros para o Hospital Alzira Velano, em

De acordo com Corpo de Bombeiros, a vítima estavaem, no Bairro Centenário, quando entrou em umcom água. “O bebê teria ficado preso no balde e foi encontrado pelo irmão mais velho. Os pais foram chamados, e a criança foi levada para um posto dedo bairro”, explica um militar pelo telefone.

No local, foram feitas as primeiras manobras de reanimação e o Samu foi acionado. “O bebê estava com o corpo roxo e chegou a vomitar muito líquido. Eles ficaram cerca de uma hora tentando reanimar a vítima e, em seguida, a encaminharam para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade”, completa.

Pela gravidade do caso, a criança foi levada de helicóptero para Alfenas. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, o bebê segue internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica.