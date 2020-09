Criança morre em capotamento de carro; mãe, que dirigia, admite ter ingerido cerveja

Grave acidente ocorreu na MG-020, em Jaboticatubas, na Grande BH (foto: Google Street View/Reprodução)



Uma criança de 5 anos morreu em um grave acidente na tarde deste domingo (6) na rodovia MG-020, altura do quilômetro 40, em Jaboticatubas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a mãe da criança dirigia o veículo que capotou, um Fiat Palio. Ela informou aos policiais que havia bebido quatro latões de cerveja, mas não disse há quanto tempo.



Segundo os militares, ela recusou a fazer o teste de bafômetro e será conduzida à delegacia em Santa Luzia.









A mãe dirigia o carro e o pai estava no banco do passageiro. Os dois tiveram ferimentos leves e não precisaram ser conduzidos ao hospital. A filha, de 5 anos, estava no banco traseiro e, mesmo com a cadeirinha infantil, morreu no local.





A Polícia Civil foi acionada para realizar os trabalhos periciais. O corpo da criança será encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).