Corpo de homem desaparecido desde sexta-feira é encontrado em Várzea da Palma

O barco em que Willian Sorriso estava com mais cinco pessoas virou (foto: Delegacia Fluvial de Pirapora/Divulgação)

O corpo de Willian de Souza Viana, de 30 anos, conhecido como "Sorriso" foi encontrado neste domingo (6), no Rio São Francisco, no município de Várzea da Palma. Willian estava desaparecido desde a última sexta-feira (4), quando o barco onde estava com mais cinco ocupantes virou. Ele estava em uma pescaria entre amigos. O corpo de Willian de Souza Viana, de 30 anos, conhecido como "Sorriso" foi encontrado neste domingo (6), no Rio São Francisco, no município de. Willian estava desaparecido desde a última sexta-feira (4), quando o barco onde estava com mais cinco ocupantes virou. Ele estava em umaentre amigos.





Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo de Willian foi encontrado boiando, por volta das 13h30, a um quilômetro de onde ocorreu o acidente.









Betim. Willian estava com colegas de trabalho, servidores da secretaria de Saúde da cidade.



(foto: Delegacia Fluvial de Pirapora/Divulgação)

Os outros cinco ocupantes do barco sobreviveram. Eles foram salvos por pescadores que estavam no local, segundo informação da Prefeitura de. Willian estava com colegas de trabalho, servidores da secretaria de Saúde da cidade.





Segundo o capitão Rafael Basbus da Delegacia Fluvial de Pirapora, o acidente será investigado. "Informações iniciais são de que os ocupantes estavam sem colete e não tinham habilitação para conduzir a embarcação. Vai ser aberto inquérito administrativo para apurar os fatos", disse o capitão da Marinha.





A prefeitura de Betim divulgou uma nota de pesar. Confira a nota na íntegra:



"É com extremo pesar que a Prefeitura Municipal de Betim comunica o falecimento do servidor Willian de Souza Viana, de 30 anos, conhecido como Sorriso, neste domingo, 06.





Sorriso foi vítima de afogamento na tarde dessa sexta-feira, 04, quando pescava no Rio São Francisco, na cidade de Várzea da Palma.





O barco onde Sorriso estava com outros quatro amigos, incluindo o secretário e o secretário adjunto de Saúde, virou. Os integrantes foram salvos por pescadores que estavam no local e, imediatamente, acionaram o Corpo de Bombeiros, que iniciou as buscas ainda na tarde de sexta-feira. O grupo acompanhou as buscas na sexta e também no sábado. Sorriso não foi mais visto até a manhã deste domingo, quando o corpo foi localizado.





Casado e pai de um filho de 1 ano, Sorriso era servidor da Secretaria Municipal de Saúde e atuava no Conselho Municipal de Saúde.





Neste momento, nos unimos à dor da família, a quem prestamos nossas condolências, e desejamos que Deus, em sua infinita misericórdia, conforte parentes e amigos e receba Sorriso em seu novo lar com a mesma alegria que ele proporcionou a todos em sua curta passagem por este mundo."