Chuvas: Moradores de Várzea da Palma assustam com possibilidade de enchente

O aumento do volume do Rio das Velhas, que deixou centenas de pessoas ilhadas e desalojadas em Raposos, na Região Metropolitana, também causa apreensão em outras cidades banhadas pelo manancial. Uma delas é Várzea da Palma, no Norte de Minas.





O alerta foi reforçado por uma rádio local, que solicitou os moradores para retirarem os seus pertences e animais de perto do rio, devido à chegada de uma grande enchente. Na manhã desta sexta-feira, a Defesa Civil do Município orientou os moradores das áreas próximas ao barranco do Rio das Velhas para deixarem suas casas, sítios e ranchos e se transferirem para os terrenos das partes altas.





De acordo com a Polícia Militar de Várzea da Palma, o nível do Rio das Velhas subiu bastante. Porém, até o início da tarde não foram registrados problemas. “Tivemos aqui um movimento de curiosos, que foram até uma ponte sobre o Rio das Velhas para verem a chegada da enchente”, disse um PM.





O Rio das Velhas nasce no município de Ouro Preto e percorre 801 municípios até desaguar no Rio São Francisco, no distrito de Barra do Guaicuí, no município de Várzea da Palma, abaixo de Pirapora.





A enchente no Velhas é provocada, sobretudo, pelos temporais registrados na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pois no afluente do São Francisco deságua o Ribeirão Arrudas e o Ribeirão Onça, que cortam a Capital.