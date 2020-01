Rio transborda e causa transtornos em Santa Bárbara

(foto: Reprodução/Whatsapp)

Em, cidade a 98 quilômetros de Belo Horizonte, oque corta a cidade, de mesmo nome,nesta sexta-feira. Na noite de quinta-feira, o canal de água começou a subir. As primeiras informações da Guarda Municipal e da Defesa Civil, que monitoravam a situação há dois dias, dão conta de alagamentos, desmoronamentos, ruas interdiatadas, famílias retiradas de suas residências e pessoas ilhadas. Segundo as autoridades, o cenário na cidade é crítico.Em vídeo, um morador capturou a situação do Rio Santa Bárbara, no Bairro Praia, onde não era mais possível distinguir os limites da rua. Em seu relato, o habitante também informou sobre problema parecido no córrego que corta o Bairro Campestre, e pediu atenção redobrada para as comunidades ribeirinhas, ainda mais diante do grande volume de chuva previsto para a região neste fim de semana.