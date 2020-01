Ver galeria . 27 Fotos Alagamento em diversos pontos de Raposos (foto: Jair Amaral/Estado de Minas.D.A.Press )

até o momento em Raposos. De acordo com a secretária desocial do município, Ana Mota, a situação é de calamidade uma vez que o leito do Rio das Velhas continua a subir. Os bombeiros que trabalharam durante toda adeixaram a cidade pela manhã. Segundo a secretária, novas equipes sãoporque há muitos moradores ilhados. A cidade tem 18 mil habitantes, e 70% em áreas de risco.

No Bairro Ponte de Ferro, entre a MG 30 e o Rio das Velhas, na entrada do município, moradores passaram a noite em claro observando a subida das águas.

Segundo os moradores, a prefeitura e a Defesa Civil estiveram com eles e recomendaram a retirada. A doméstica Nivalda Almeida Santos, de 50 anos, conta que conseguiu retirar mantimentos, documentos e algumas roupas da moradia, mas deixou móveis e pertences para trás.

O aposentado Evarizio Egídio Vieira, 70 anos,do bairro desde os sete anos, contou ter passado por diversas. Disse que ficará na rua, caso tenha quesua casa, por não ter para onde ir. O senhor conta que o rio passa a 15 metros de sua casa e que já perdeucoisas durantes as inundações.

José Cláudio Bintecourt, 59 anos, motorista de caminhão, deixou sua casa com mulher e filhos por "precaução". Ele conta que depois da enchente de 1997, precisou subir o muro de arrimo, mas outras enchentes aconteceram. "A de 97 foi a pior que já presenciei em 26 anos que moro no Ponte de Ferro. Mas estamos preocupados hoje e passamos a noite em claro". O temor dos moradores ribeirinhos é de possibilidade de rompimento de barragem a montante, em Itabirito o que aumentaria a tragédia.

A mobilização para retirada das famílias começou às 22h de ontem, com equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. A Ponte sobre o Rio das Velhas foi totalmente interditada, inclusive para pedestres, por volta das 11h30. Bombeiros civis de Nova Lima, também, auxiliam no resgate das vítimas. Comerciantes tentam tirar o que podem das mercadorias.

Comerciante de Raposos retirando as mercadorias porque a água do rio está aumentando