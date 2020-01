Após inundação, moradores deixam casas em Raposos

O Rio das Velhas transbordou nesta sexta-feira, em Raposos, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Há relatos de moradores ilhados na parte baixa da cidade, principalmente nos Bairros Várzea do Sítio, Matadouro e Centro. O Corpo de Bombeiros atendeu ocorrências de moradias em risco, danificadas e alagamentos no município.

(foto: Felipe Thomazi/ Reprodução Whatsapp)

No início da madrugada, parte do telhado de uma casa no Bairro Varela cedeu e desabou. Um casal de idosos mora no local. Ninguém se feriu e a Defesa Civil foi acionada. Na Rua Herval Silva, Bairro Matadouro, os militares foram acionados por conta do risco de desabamento do muro de outra casa.

No Bairro Morro das Bicas, parte da cozinha de uma casa. O acidente também não deixou. Às 3h50, os bombeirosadultos e crianças que estavam ilhados na Rua São Paulo, Bairro Várzea do Sítio. O risco no local eramaior, já que havia fiosrompidos tocando a água. Eles usaram um barco paraas pessoas.

Durante a madrugada desta sexta-feira, moradores do município usaram as redes sociais para mostrar os estragos que o temporal causou em divesos pontos da região.