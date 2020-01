Veja vídeos da enxurrada que alagou as avenidas Cristiano Machado e Tereza Cristina

%uD83D%uDD01 08h41 Atualização: A Cristiano Machado foi liberada nos dois sentidos. https://t.co/pctIEvKCvg %u2014 OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 24, 2020

Veja a fúria da enxurrada

Inundação na avenida Cristiano Machado, altura do bairro Primeiro de Maio próximo a estação São Gabriel.

(Reprodução Whatsapp) pic.twitter.com/n4YsMaHnGL %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 24, 2020

Chuva forte causou alagamento também durante a madrugada dessa sexta-feira.

Avenida Cristiano com Sebastião de brito as 04:30.



(Reprodução Whatsapp) pic.twitter.com/uKV3Re9V2y %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 24, 2020

Vídeo enviado pela Defesa Civil mostrando o volume de água no Córrego Ferrugem, na avenida Tereza Cristina.



(Teresa Cristina/ferrugem. Situação no momento. imagens Ednilson Marcos) pic.twitter.com/cTJnM1R7uh %u2014 Estado de Minas (@em_com) January 24, 2020

que circulam pelo WhatsApp mostram diversos pontos da via alagados. Um deles, na altura do cruzamento com a Avenida Sebastião de Brito. Outro, nas proximidades da Estação São Gabriel. O primeiro trecho chegou a ser interditado pela BHTrans nos dois sentidos, mas já foi liberado.Na, a Defesa Civil alerta para o aumento do volume de água do Córrego Ferrugem e do Ribeirão Arrudas. A previsão é de que haja novo transbordamento. O tráfego na via, portanto, deve ser evitado, sobretudo no intervalo entre a Avenida Presidente Castelo Branco e o Anel Rodoviário