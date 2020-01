Volume de canais de água sobe e população teme inundação em Barão de Cocais

(foto: Whatsapp/Reprodução)

que cortamdeixou os moradores da cidade em estado de vigília. Desde a noite desta quinta-feira, a população ribeirinha está atenta para a possibilidade de uma. Muitas pessoas passaram a noite em claro monitorando a situação.A Defesa Civil emitiuna região a partir desta sexta-feira até domingo. A preocupação é maior para os residentes às margens do. A atenção é para observar se o nível nos canais de água apresentam alterações, e o clima é de apreensão.Na noite desta quinta-feira, a intensidade da precipitação acarretou o desabamento de um barranco na Rua Afonso Pena, nas proximidades do Fórum Municipal. A prefeitura informou que não existem vítimas. Moradores da residência acima do local que cedeu foram realocados para casas vizinhas.O canal Clima Tempo demonstra que as chuvas em Barão de Cocais nesta sexta-feira têm. O instituto informou ainda que a intensidade das chuvas deve crescer a partir do início da tarde até por volta das 20h.O problema com enchentes não é novidade em Barão de Cocais. A dragagem do rio São João e dos córregos São Miguel e Corta Goela é uma reivindicação antiga dos moradores, ainda mais entre os ribeirinhos.