Acidente com barco de pesca deixa um desaparecido no Rio São Francisco

Embarcação com seis pessoas vira no Rio São Francisco, em Pirapora. Uma pessoa segue desaparecida (foto: Delegacia Fluvial de Pirapora/Divulgação)

Uma pessoa estáapós umcom uma embarcação ocorrido neste fim de semana no Rio São Francisco, no município de Várzea da Palma, em um local conhecido como Chapadinha. Os ocupantes do barco são servidores da Secretaria de Saúde de Betim que estavam em uma pescaria. Willian de Souza Viana, de 30 anos, mais conhecido como "Sorriso", está desaparecido.Na manhã deste domingo (6), o Corpo de Bombeiros ainda está realizando buscas no local e segue com uma equipe de três militares mergulhadores, com o apoio da Marinha.





Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na sexta-feira (4), quando uma embarcação virou com seis pessoas que estavam no local para uma pescaria. Os ocupantes não usavam coletes salva-vidas. Um outro barco que estava próximo ao local conseguiu socorrer cinco pessoas, mas Willian imergiu.

O sargento Hudson, do Corpo de Bombeiros, que está atuando nas buscas em Pirapora, disse que o trecho onde ocorreu o acidente é de bastante correnteza. “Eles estavam em um barco comum com motor. Sobre as buscas não existe um tempo determinado, intensificaremos o trabalho até encontrar o corpo. Como é um local com a correnteza mais rápida a gente faz buscas ao longo do rio”, explica.

A Marinha vai investigar o caso. “Informações iniciais são de que os ocupantes estavam sem colete e não tinham habilitação para conduzir a embarcação. Vai ser aberto inquérito administrativo para apurar os fatos”, relatou o capitão Rafael Basbus da Delegacia Fluvial de Pirapora.

Até o momento da publicação desta matéria a prefeitura de Betim não havia se pronunciado.