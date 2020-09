Dupla Gino & Geno passa bem após falha mecânica em helicóptero

(foto: Divulgação)





O helicóptero que transportava a dupla sertaneja Gino & Geno apresentou falhas mecânicas na manhã deste domingo (6) e teve que fazer um pouso em Santa Bárbara, Região Central. Segundo o empresário dos artistas, eles tinham saído de Divinópolis, Região Centro-Oeste de Minas, com destino à Ipanema, no Vale do Rio Doce.









A dupla seguiu o trajeto de carro e passa bem. “Foi só um pouso para verificar o helicóptero. Deu um pouquinho de medo, é claro, mas foi tranquilo, está tudo bem. Pode tranquilizar o pessoal”, afirmou Waguinho.