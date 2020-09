Autópsia será determinante em investigação de morte de criança em UPA

Menina foi atendida na UPA Santa Terezinha, na Região da Pampulha, em BH (foto: Google street View/Reprodução)

Pais chamaram a polícia

O resultado do exame deda menina de dois anos, quenado Bairro Santa Terezinha, em Belo Horizonte, no início da noite de domingo (6), será decisivo para que a Polícia Civil prossiga com a investigação a partir da queixa registrada pelos pais, que estão inconformados.A expectativa é de que o resultado daseja concluído em 30 dias. Ofoi liberado na manhã desta segunda-feira para a família.A criança deu entrada na unidade médica na terça-feira, para se tratar de herpes. Tinha bolhas em todo o corpo. Depois de medicada, retornou para casa, mas teve uma piora no final da semana, mostrando dificuldades para respirar. Nesse domingo, a família a levou de volta à UPA, às 15h, para atendimento, pois ela também apresentava febre.Por volta de 17h45, ela teve uma piora. Os médicos fizeram, então, manobras de, mas não obtiveram sucesso e, 15 minutos depois, foi declarada ada criança.Os pais entraram em desespero quando receberam a notícia. A mãe chorava muito e não conseguia falar. Só gritava pela filha. Foi quando o pai resolveu solicitar a presença da Polícia Militar.O caso foi encaminhado para a 3ª Delegacia Noroeste, no entanto, o caso deverá ser levado, nesta terça-feira, para ade Homicídios ou para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente.