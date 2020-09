Homem cai de morro de 70 metros em Ituiutaba e é salvo pelos bombeiros

Mulher ficou presa na descida (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros) tiveram que ser salvas pelo Corpo de Bombeiros por problemas na descida de um morro no município de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, neste domingo (6). Um dos resgatados sofreu uma queda e estava ferido. O trabalhou que começou pela manhã seguiu até a tarde.





De acordo com os bombeiros que atenderam a ocorrência, quatro pessoas subiram o morro do Baú Velho, que tem cerca de 70 metros de altura. No momento da descida, uma das pessoas, um homem de 38 anos, caiu e feriu um dos ombros. Um mulher que estava no grupo também teve problemas na volta e ficou presa.