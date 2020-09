COVID-19: Abertura do comércio em Uberlândia reflete no aumento dos casos

Pesquisa analisou dados de 20 semanas, entre março e agosto de 2020 (foto: Divulgação/UFU - Milton Santos)

Com isso, o verificado foi que “aberturas do comércio e de espaços de lazer de 15 de abril e 28 de maio precederam períodos de aumento das médias móveis e das taxas de crescimento de casos confirmados para a COVID-19, com tendência de crescimento confirmada. Enquanto a paralisação das atividades realizada a partir de 19 de junho precedeu um período de diminuição da média móvel e da taxa de crescimento dos casos confirmados. Os óbitos confirmados se comportaram de forma semelhante, acompanhando os períodos de aumento ou queda percentuais”.



Por exemplo, quando analisados os decretos municipais de abertura e fechamento comercial, nos meses de abril e maio, houve tendência de crescimento da média móvel dos casos confirmados após 14 dias dos dois primeiros decretos municipais de maior abertura comercial. A média móvel de casos confirmados cresceu 342% em abril e 250% em maio, após autorização de funcionamento de comércio em geral e depois de shopping centers.





Outro ponto salientado é a alta taxa de alocação dos pacientes em UTI, que correspondeu a 45% das internações diárias. O número elevado também apontaria a concentração da testagem em pacientes mais graves.





Um dos responsáveis pelo levantamento, Stefan Vilges de Oliveira, afirmou que uma informação importante que não é divulgada pelo poder público é a taxa de distanciamento social em Uberlândia. “Com isso, após fechamento ou abertura do comércio, a gente não sabe o real impacto no movimento da população. Recentemente os gestores do Município informaram que essa taxa está baixa, em torno de 35%, mas a gente precisaria saber disso ao longo da série histórica”, afirmou.





Menos testes



Mais recentemente houve dados conflitantes com a tendência de crescimento de casos, uma vez que a reabertura comercial de 17 de julho precedeu um período de redução da média da taxa de crescimento e da média móvel dos casos confirmados. O que pode ser explicado, segundo a pesquisa, com a queda na quantidade de testes realizados diariamente. Isso levou ao acúmulo de suspeitas e manutenção de óbitos e internações no período.





“Em determinado foi represando um volume grande de amostras com a justificativa de indisponibilidade de testes e acabou criando condição de abertura comercial. Quando a testagem se regularizou percebemos novo aumento do índice de casos e óbitos. A gente monitora muito o número de óbitos, porque aí os testes são mais fidedignos e nesse acompanhamento o número de óbitos não teve redução”, explicou o pesquisador Stefan de Oliveira.



Perfil





Homens com mais de 60 anos são maioria nas internações por infecção por coronavírus. A pesquisa da UFU apontou que até agosto, que pessoas de 60 anos somam mais da metade da média de alocação dos leitos (55%) para as internações registradas. Pode-se observar maior frequência (29%) de casos entre adultos de

40 a 59 anos quando comparados a outras faixas etárias isoladas, sendo as crianças (4%) e jovens e adultos entre 13 e 39 anos os que registraram menor número de internações (11%).





Dados gerais



Umada(UFU), no Triângulo Mineiro, mostrou que picos de contágio do novoe ocupação de leitos de UTI na rede de saúde estão ligados com períodos dedona cidade. A pesquisa ainda traz o perfil da maior parte das internações,homens com mais de 60 anos, que ocupam leitos de enfermaria.