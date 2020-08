Previsão do tempo em BH: final de semana será seco e mais quente

Manhã de céu claro a parcialmente nublado na capital (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A. Press) massa de ar polar responsável pela queda acelerada nas temperaturas nos últimos dias está, enfim, perdendo sua força. O final de semana em BH será marcado por dias mais quentes. Nesta sexta-feira (28), a mínima na capital foi de 13,2°C, no Bairro Santa Lúcia, e de 15,1°C na Pampulha. A máxima será de 26°C. responsável pela queda acelerada nas temperaturas nos últimos dias está, enfim, perdendo sua. O final de semana em BH será marcado por dias mais. Nesta sexta-feira (28), ana capital foi de 13,2°C, no Bairro Santa Lúcia, e de 15,1°C na Pampulha. Aserá de 26°C.





superiores aos índices do restante da semana, quando a capital As temperaturas mínimas registradas nesta sexta já são bemaos índices do restante da semana, quando a capital bateu recorde de dia mais frio do ano, com 7,7°C









A previsão é de céu claro a parcialmente nublado para todo final de semana, com termômetros marcando entre 13°C e 27°C. A tendência é de tempo seco, sem previsão de chuva, com umidade relativa do ar próxima aos 30%.





"A massa de ar polar já vem parando de atuar em Minas e agora predomina essa massa de ar seco continental, responsável por esse cenário do final de semana", explica Claudemir.





Tendência para o Estado





A tendência é de elevação das tempertaturas em todo o estado. No Sul de Minas, onde as temperaturas ao longo da semana chegaram a índices negativos , a mínima na manhã dexta sexta (28) foi de 4°C, em Monte Verde, na Serra da Mantiqueira. Nas partes mais baixas da região, a máxima hoje pode chegar a 30°C.





A previsão é de céu claro a parcialmente nublado com tempo seco para quase todo o estado, com exceção dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, onde pode haver chuvas isoladas em virtude de umidade vinda do oceano.





A máxima para o estado nesta sexta é de 33°C no Noroeste e no Triângulo.

Cuidados com o tempo seco





O tempo seco requer alguns cuidados especiais com a saúde. Recomenda-se umidificar os ambientes com vaporizadores, baldes com água ou toalhas molhadas, além de se proteger do sol e abusar da hidratação.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira