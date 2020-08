Pego 'no flagra' durante tráfico, homem tenta fugir, luta com PMs, mas acaba preso em BH

Policiais conseguiram imobilizar o suspeito e prendê-lo em flagrante (foto: Divulgação/Polícia Militar de Minas Gerais) homem de 40 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira após ser visto pela Polícia Militar (PM) vendendo drogas no Bairro Itatiaia, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele tentou fugir ao ver os PMs e chegou a entrar em luta corporal com eles, mas terminou detido. Umfoi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira após ser visto pela) vendendo drogas no, na Região da Pampulha, em. Ele tentou fugir ao ver os PMs e chegou a entrar em luta corporal com eles, mas terminou detido.









Ao perceber que foi visto por policiais, o homem desceu do carro e tentou fugir. Ele pulou o muro de uma das casas do bairro, mas foi perseguido pelos militares. O suspeito foi encontrado e, encurralado, entrou em luta corporal com os agentes.





O homem levou a pior e acabou imobilizado. Antes de seguir para a delegacia, ele foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, e foi atendido.





Durante o atendimento, a polícia apreendeu o carro do suspeito com 40 barras de maconha no interior. O homem foi preso e, depois de atendido na UPA, encaminhado para uma Central de Flagrantes (Ceflan) da Polícia Civil.