Prepare-se: calor será intenso em Minas no último dia antes de queda brusca nas temperaturas

Ciclista durante manhã de céu claro e sol intenso na capital (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press)









O calor intenso será sentido, principalmente, nas regiões Oeste, com máxima prevista de 34°C, Norte e Noroeste, máxima de 35°C e Triângulo, máxima de 36°C. A mínima no estado será de 10°C, no Sul.





Os fãs do calor já podem se despedir: a previsão é de queda gradual nas temperaturas a partir desta sexta (21), quando os termômetros em BH ficarão entre 13°C e 24°C. No sábado e no domingo, a variação deverá ficar entre 12°C e 18°C.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira