Ibirité inicia revisão de plano diretor, sem atualização há 21 anos

Em plena pandemia de COVID-19, o prefeito de Ibirité, na Região Metropolitana de BH (RMBH), William Parreira (Avante) está dando andamento à revisão do plano diretor do município. O estatuto da cidade recomenda que a cada 10 anos o texto seja atualizado. Porém, gestores anteriores não fizeram e o texto está há 21 anos sem alteração.

Ibirité tem, hoje, cerca de 180 mil habitantes e, segundo o prefeito, houve um aumento populacional desordenado durante essas duas décadas, o que atinge diretamente o plano gestor do município, que precisa prever obras e demandas que atendem esse crescimento em diversas áreas, como esgoto, iluminação, escolas, segurança, saúde, entre outros.

“Tenho 37 escolas municipais para atender 18 mil alunos. Preciso contar com uma frota de 35 ônibus para transportar alunos de diversas regiões. A prefeitura tem mais ônibus que a empresa de coletivos, que funciona dentro da cidade. É perceptível a necessidade de construção de novas escolas. O plano diretor é justamente para essas tomadas de decisões”, explica o prefeito.

A primeira reunião pública para discutir o plano diretor foi feita de forma online, por live. Houve um chamamento para o cidadão participar no jornal da cidade, nas redes sociais da prefeitura, em faixas espalhadas nas principais ruas e, também, outdoors que foram fixados nos principais acessos do município. A live teve mais de 2 mil visualizações e as pessoas puderam enviar perguntas, que eram esclarecidas ao vivo.

No momento, está sendo criado o núcleo gestor, um grupo com pessoas de várias entidades que representam o cidadão, a indústria, os agricultores e representantes de cada distrito, como Durval de Barros, Jatobá, Canal e Marilândia, além, é claro, da sede.

Até o final de agosto, uma nova audiência pública será marcada e, novamente, ocorrerá de forma online. “Estamos usando os recursos da tecnologia porque não podemos esperar a pandemia passar. É um novo desafio mas esperamos que o cidadão participe ativamente nas decisões”, pontuou Parreira. Dúvidas e sugestões sobre o assunto podem ser enviadas para o e-mail planodiretor@ibirite.mg.gov.br .

Para quem não tem acesso à internet, a prefeitura disponibilizou uma sala somente para assuntos relacionados ao plano diretor. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, na Rua Arthur Campos, 906, Bairro Alvorada.

Integrante do Programa Minas Consciente, Ibirité está na onda vermelha, na qual somente os serviços essenciais podem funcionar. Mesmo assim, a cidade enfrenta um crescimento significativo de COVID-19. Em 20 dias, o município registrou um aumento de 69% no número de confirmados, sendo agora 1.048 casos acumulados. As mortes pelo novo coronavírus também aumentaram. Agora somam 36, com um aumento de 71,4% nos últimos 20 dias.