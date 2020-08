COVID-19: Infectologista faz alerta contra 'fake news' em Varginha

Outra notícia divulgada foi sobre o Hospital Bom Pastor, que recebecom COVID-19. Umaque também circulou nasdiz que “o local está com 78 colaboradores infectados, sem contar com os médicos. Dos 10 leitos de CTI, apenas três estão funcionando por falta de colaboradores. Há 12 médicos na cidade contaminados com o novo coronavírus e dois estão em estado grave. A situação é preocupante...”.

De acordo com o médico infectologista e Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho, as duas notícias são falsas. “Sobre a questão dos áudios e de notícias alarmistas, a gente percebe que, em meio a tanto trabalho que nós, profissionais de saúde, temos, o que não queremos nesse momento é que a população fique exposta a notícias alarmistas. Até mesmo porque, isso gera mais dor, mais sofrimento. Repercute nas famílias de pacientes que estão em tratamento ou internados. A gente espera pelo menosrespeito a essas pessoas”, lamenta médico infectologista.

Secretário municipal de Saúde alertou para cuidados com mesnagens alarmantes circulando na cidade (foto: Reprodução/Prefeitura de Varginha)

O secretário esclarece que 61 profissionais da saúde já testarampara a COVID-19 em Varginha. Desse total, 34 são do serviçoe 14 do sistemade saúde. Dentro desse balanço, quatro são de outros municípios, mas trabalham na cidade. Neste momento, de acordo com o boletim oficial, Varginha tem 11 profissionais da saúde em. “No Dia Nacional da Saúde, dia em que era para falar de saúde voltada à qualidade de vida, nós vamos falar sobre os profissionais da saúde. A gente reconhece a importância do trabalho deles e por isso, divulgamos um boletim à parte”, esclarece o secretário.