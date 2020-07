Índice de transmissão da COVID-19 cai em MG, mas alerta continua

Secretário de Estado da Saúde, Carlos Eduardo Amaral, conclama cidadãos a se mobilizarem pela manutenção de regras de combate ao novo coronavírus (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)

Alguns números indicam a estabilização da epidemia de COVID-19 em Minas Gerais, mas as autoridades alertam para a necessidade de a população não relaxar enquanto não houver vacina para a doença. Nesta terça-feira (28/7), quando comentou sobre a melhora significativa dos índices de transmissão do novo coronavírus por infectado (RT) no estado, o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, reforçou o pedido para que todos mantenham distanciamento social, usem máscara, higienizem as mãos e, se possível, fiquem em casa.









Com isso, é possível traçar medidas para combater a epidemia e até planejar a retomada de atividades, ainda que isso não seja 100% preciso. “Avaliamos várias tendências, como ocupação de leitos, óbitos. E de uma forma geral, as pessoas não entendem se tratar de uma projeção, não uma profecia. Por isso é preciso ter cuidado na hora de tomar medidas de avanço. É preciso seguir se cuidando”, afirma o secretário.





Para ter um controle mais minucioso do que está ocorrendo, o Governo do Estado dividiu o territória em várias macrorregiões de saúde. E isso está valendo até mesmo para a retomada da economia, através do programa Minas Consciente, que deverá ter uma nova versão lançada nos próximos dias.





“Minas é um estado muito grande, então há regiões em que o declínio é maior, enquanto em outras está aumentando. Por isso é importante dividir (o território) para termos ideia de como está a evolução da doença. (...) Um exemplo claro é quando falamos de pico. Nossa ideia era não ter esse pico e estamos conseguindo”, diz Amaral.





Com o RT ficando abaixo de 1 já será possível dar um passo de volta à normalidade. Porém, isso só será possível com a contribuição de todos.





“Estamos há um bom tempo no manejo da epidemia. Felizmente Minas Gerais tem número de óbitos menor que de outros locais. Então, como sociedade, estamos conseguindo caminhar por ela, atravessá-la. E à medidas que alcançamos o controle sanitário, o controle do número de casas, começamos a ter necessidade de retorno às atividades econômicas, de convívio social. Estamos, enquanto estado, tentando fazer o possível, queremos ampliar leitos, algumas regiões já estão diminuindo a transmissão do número de casos. Então, é o momento de começar a pensar no futuro, em avançar nas ondas, seja do Minas Consciente ou em qualquer outro programa. E para isso é fundamental que cada um tenha engajamento, que faça sua parte, tanto na higiene e uso de máscara, mas também tendo ação coletiva. Se identificar uma pessoa que possa melhorar o cuidado, que tenha ação propositiva, fale para evitar aglomeração. Temos de continuar nos cuidando, evitando reuniões, marcar churrascos, comprar bebida e ficar bebendo na calçada. Ou podemos ter o aumento novamente da transmissão da doença, o que levaria à necessidade de sermos mais rígidos no futuro. Como estamos pensando realmente que vai tender a estabilizar e, logo em seguida, cair, precisamos ter uma sociedade preparada para evoluir para esta queda. E isso passa por cada um se cuidando e ajudando o outro.”