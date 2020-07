Profissionais da saúde reivindicam melhores condições de trabalho e homenageiam colega morto pela COVID-19

Manifestação reuniu profissionais da saúde (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

"Nossa reivindicação é que os governos criem possibilidade de desafogar as UPAs. Elas estão superlotadas e é onde a população mais procura, o que, indiretamente, aumenta a possibilidade de contaminação dos profissionais de saúde. Algumas sequer têm estrutura adequada para a situação da pandemia, são pequenas, apertadas e propícias para a propagação do vírus tanto para os profissionais quanto para os pacientes", argumenta Israel Arimar de Moura, presidente do Sindibel.





Ainda de acordo com o Sindicato, foi registrado um aumento de 130% no número de trabalhadores contaminados com o novo coronavírus nos últimos 30 dias, totalizando 299 infectados - sendo, a maioria desses, técnicos de enfermagem. "Eles é quem são a real linha de frente", completa Moura.





A solução proposta pelo sindicato é a abertura do Hospital de Campanha do governo do estado, montado no Expominas e concluído em abril. "Além de abrí-lo, é preciso que ele tenha leitos de UTI e que também faça o atendimento primário a quem apresenta sintomas. Só assim ele será efetivo para desafogar as UPAs", alega o presidente do Sindibel. A unidade foi projetada para oferecer 740 leitos de enfermaria e 28 de estabilização.





A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado de Saúde e atualizará a matéria assim que houver uma resposta.

Já a Prefeitura garantiu, em nota, que a UPA Barreiro "funciona normalmente em plena condição material e de pessoal", seguindo todos os protocolos de segurança e com infraestrutura adequada para atendimento. Lembra que a unidade passou por reformas e adequações, além da instalação do Centro Especializado em COVID-19 (Cecovid).





Informa, ainda, que 487 profissionais tiveram a jornada ampliada temporariamente para oferecer suporte, além de 1.171 que foram contratados e outros 302 em vias de contratação. Desses, 264 foram destinados às UPAs. Diz, ainda, que todos os agentes públicos com sintomas da COVID-19 são testados, assim como os assintomáticos que tenham contato com a doença. Por fim, assegura que mantém diálogo constante com o sindicato.





Com relação aos casos de COVID-19, a PBH afirma que há monitoramento contínuo da incidência da doença, repassando recomendações de acordo com a especificidade de cada situação. No caso da UPA Barreiro, informa que não há infecções de trabalhadores desde maio.





Homenagens





Os profissionais de saúde não esconderam a emoção durante as homenagens a Gerônimo. "Ele gostava muito de fazer o que fazia. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando que não conseguiria descrever a grandeza que ele foi e segue sendo em nossas vidas", disse, em comoção, a técnica de enfermagem Rosana Martins.





"Era uma pessoa muito bacana. Tinha um carinho muito grande pelo usuário, além de ter feito várias coisas que marcaram a UPA. Chamava ele até de Doutor Gerônimo, de tão dedicado que ele era no que fazia", relembra Wellington de Bessa, líder comunitário.

Sob o mote de "nenhuma vida a menos", os profissionais da saúde, por meio do Sindibel (Sindicado dos Servidores e Empregados Públicos de Belo Horizonte), realizaram, na manhã desta terça -feira (28), uma manifestação reivindicando melhores condições dena linha de frente.A motivação do protesto é a morte de Gerônimo Batista Pires, técnico de enfermagem vítima da COVID-19, falecido no último domingo (26) . Oaconteceu em frente à UPA Barreiro, onde Gerônimo, de 53 anos, trabalhava.Os manifestantes realizaram um minuto de silêncio em homenagem a ele. Segundo o Sindicato, a morte foi motivo depara os profissionais do SUS, já que a unidade se encontra em "situação caótica". Ainda de acordo com a representação da, o técnico de enfermagem era um dos servidores que prestava serviços na unidade em 28 de junho, quando "mais de oito pacientes com suspeita de COVID-19 aguardavamde UTI por mais de 12 horas".