Sobrepeso e obesidade: grupo de risco para COVID-19

Mais da metade da população brasileira está acima do peso. A obesidade atinge um a cada cinco brasileiros, segundo dados da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) de 2018, divulgada em julho de 2019. O aumento é gradativo em todas as faixas etárias, tanto em homens quanto em mulheres, crianças e idosos no Brasil. De 18% a 20% são portadoras de obesidade.





A doença é o principal fator de risco para pessoas com menos de 60 anos infectadas pelo novo coronavírus, conforme dados do Ministério da Saúde. Isso significa que elas apresentam quadros mais graves da doença, que se desenvolve mais rapidamente para a síndrome respiratória aguda grave (SARS) e outras complicações. Em Minas Gerais, no boletim epidemiológico divulgado ontem, dia 27, eram contabilizadas 234 mortes de pacientes obesos com o novo coronavírus.





O alerta foi dado logo no início da pandemia, mas ganha novamente destaque diante do número de óbitos e de casos de destaque. No exterior, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, recuperado da COVID-19, desde que saiu da UTI declarou que perdeu seis quilos. Por lá, dois em cada três britânicos estão acima do peso. O caso é tão urgente que foi divulgada uma série de estudos, já que quem está acima do peso tem 40% mais risco de morrer. Para obesos, a probabilidade é até 90% maior. Os dados são da Agência de Saúde do Reino Unido.













O jornalista da SporTV Rodrigo Rodrigues, de 45 anos, diagnosticado com a COVID-19, com sobrepeso, teve o quadro agravado no fim de semana e precisou ser submetido a uma cirurgia. Ele está internado em uma UTI de um hospital no Rio de Janeiro depois de confirmada uma trombose venosa cerebral.

O médico Adauto Versiani Ramos, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais (SBEM-MG) e membro do corpo clínico do Hospital Felício Rocho, explica que obesidade é uma doença crônica que pode levar a outras doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto. “Tem componente familiar, genético e comportamental, com as pessoas comendo mal cada vez mais e não praticando atividade física. Então, é entrada de mais caloria no organismo sem gasto. O que leva a uma proporção epidêmica. No Brasil, mais de 55% da população está com sobrepeso, ou seja, com o Índice de Massa Corporal (IMC) acima de 25% e abaixo de 30%. A taxa de 30% confirma a obesidade”, destaca o especialista.





O IMC (veja ferramenta de como calcular) é a medida mais simples e barata, segundo o endocrinologista, de descobrir em grandes estudos a população obesa. Ele alerta que é possível ter um homem forte, com muita massa magra, peso aumentado, mas sem sobrepeso. Mas, na maioria das vezes, a pessoa visualmente acima do peso está com sobrepeso. A medida aumentada indica acúmulo de gordura nos tecidos, principalmente a visceral (da barriga) que pode produzir citocinas que causam inflamação em diversos tecidos responsáveis pelos quadros das doenças já citadas, além de apneia do sono, infarto e derrame.





“A COVID-19 começa na primeira fase com um quadro respiratório, simulando uma pneumonia virótica e, na segunda fase, é a chamada tempestade de citocinas. O vírus induz o sistema imunológico a dar uma resposta incontrolável de produção de citocinas inflamatórias para tentar combater a inflamação promovida pelo novo coronavírus. Imagina uma paciente nesta tempestade já tendo o organismo inflamado?”, enfatiza Adauto Versiani.

Neste cenário, destaca, o paciente pode caminhar para quadros trombo-embólicos. Trombose que pode dar em qualquer veia do corpo, como ocorreu com o profissional do SporTV, que foi uma trombose venosa cerebral.





ANSIEDADE Com a pandemia, é esperado o aumento da ansiedade e angústia, seja pela preocupação com a saúde diante do risco da COVID-19, economia e política. Então, lembra o endocrinologista, muitas pessoas descarregam a tensão no que lhes dão prazer imediato: a comida. Principalmente no consumo do açúcar, que libera a serotonina, melhora o humor, ela fica feliz, mas o efeito é fulgaz.









Endocrinologista Adauto Versiani explica que obesidade é uma doença crônica que pode levar a outras doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto (foto: Arquivo Pessoal)



“Para enfrentar a pandemia, as pessoas têm dois caminhos a seguir: o do copo cheio ou do copo meio vazio. Ou decide aproveitar a quarentena para comer de forma mais saudável, beber mais água, diminuir o álcool, tomar sol, fazer exercício, melhorar o sistema imunológico para, quando tudo passar, estar pronto para encarar as tentações. Ou ela escolhe chutar o balde e terá consequências que podem ser graves”, avisa Adauto Versiani.

Carlos Rodrigues de Alencar, médico do trabalho e coordenador de saúde e segurança do Hermes Pardini, enfatiza que, em pacientes com suspeita da COVID-19, a obesidade é avaliada em conjunto com outros fatores de risco. “Hoje, a indicação é que pacientes com IMC acima de 40 (obesidade grau III) sejam avaliados em serviços de referência, independentemente da apresentação clínica inicial. Isso quer dizer que, mesmo com sintomas leves, devem ser avaliados em serviços geralmente hospitalares, que possibilitem a realização de exames laboratoriais e de imagem rapidamente.”





Já em pacientes com obesidade em um grau I ou II, reforça Carlos Rodrigues de Alencar, existe também um aumento do risco, que é difícil quantificar devido à obesidade estar frequentemente associada a outras condições de risco, como diabetes e hipertensão. “Esses pacientes merecem também uma atenção maior, mas podem ser tratados ambulatorialmente caso apresentem sintomas leves.”