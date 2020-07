Infectados passam da marca de mil em 18 grandes cidades de Minas

Ambulâncias com pacientes aguardam triagem respiratória em BH, que lidera em número de infectados, com 16,7 mil diagnósticos

Minas Gerais tem registros de ao menos um caso de infecção pelo novo coronavírus em 92,96% de seu território. O boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) indica a presença da doença respiratória em 793 municípios. A COVID-19 infectou 112.571 pessoas, sendo 2.478 notificações feitas em apenas 24 horas. O número de mortos alcança 2.429, dos quais 25 registros de sábado para ontem.

A propagação do vírus pode ser observada por meio dos dados de 18 municípios de Minas que têm mais de mil diagnósticos confirmados. À frente do grupo estão Belo Horizonte (16.778); Uberlândia (11.785), no Triângulo; Ipatinga (5.037), no Vale do Aço; Governador Valadares (3.468), no Leste de Minas; Juiz de Fora (3.176), na Zona da Mata; e Contagem (2.579), na Grande BH.

A taxa de letalidade no estado segue em 2,1%. No sábado, 370 cidades tinham registrado pela menos um óbito por COVID-19, universo que subiu ontem para 373, o que corresponde a 43,72% do estado. Ainda de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, 122 mortes estão sendo investigados e 83.211 pessoas se recuperaram da doença.

Das 25 mortes registradas ontem, a maior parte delas ocorreu em Governador Valadares, onde houve oito óbitos. Juiz de Fora ficou na segunda posição,com três mortes. Outros municípios também registraram óbitos: Janaúba; Alfenas; Uberaba; Uberlândia; Araguari; Patrocínio; Rio Piracicaba; Santa Bárbara; Ilicínea; Campanha; Três Pontas; Passos; Careaçu e Poços de Caldas.

Homens continuam sendo vítimas em maior escala da COVID-19 em Minas: são 1.399 óbitos ao todo, correspondendo a 58% das vidas perdidas no estado para a doença respiratória. A Secretaria de Saúde notificou no relatório de ontem 14 óbitos de homens. As mulheres, por sua vez, representam 42% das mortes, representando 1.030 vítimas – 11 ocorrências confirmadas pela pasta no período de um dia.





Disseminação





Municípios com mais de mil diagnósticos positivos





Belo Horizonte 16.778

Uberlândia 11.785

Ipatinga 5.037

Governador Valadares 3.468

Juiz de Fora 3.176

Contagem 2.579

Betim 2.227

Ribeirão das Neves 1.856

Coronel Fabriciano 1.646

Muriaé 1.514

Uberaba 1.464

Araguari 1.265

Itabira 1.210

Teófilo Otoni 1.168

Patos de Minas 1.164

Santana do Paraíso 1.163

Nova Lima 1.156

Montes Claros 1.088





Fonte: SES-MG