Grade, que grade? Domingueiros invadem praça em área nobre de BH

Ver galeria . 13 Fotos Invasão, desrespeito e "furões da quarentena". Registros da Praça Carlos Chagas e da Praça da Liberdade, ambas na Região Cento-Sul de Belo Horizonte, na manhã deste domingo (19) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press )

Quem passou pela Praça Carlos Chagas, no Bairro Santo Agostinho, Zona Sul de Belo Horizonte, nesta manhã de domingo (19), teve a impressão de que viatura e alambrado são barreiras decorativas. Quem passou pela Praça Carlos Chagas, no Bairro Santo Agostinho, Zona Sul de Belo Horizonte, nesta manhã de domingo (19), teve a impressão de que viatura e alambrado são barreiras decorativas.

A pandemia do novo coronavírus no Brasil, enquanto isso, chegou ao seu platô de contágio, com nível alto de novos casos diários.





Uma viatura da Guarda Municipal rondava a região sem se importar com as pessoas na praça. Ao perceberem que estavam sendo fotografadas, algumas pessoas saíram da área imediatamente. Outros quiseram intimidar a reportagem. No entanto, a praça continua movimentada.



Viatura da Guarda Municipal passa pela praça onde pessoas desrespeitam o bloqueio (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)





Fiscais da prefeitura avisaram da transgressão, mas cidadãos se recusam a sair, pois, a função de remover as pessoas da área é da Guarda Municipal.



Um dos fiscais que preferiu não se identificar, conta que aglomeração de hoje não está comum. "As pessoas ignoram as normas nos fins de semana, porém hoje está demais", desabafa.