Poços de Caldas inaugura hospital de campanha para combate à COVID-19

Unidade funcionará em instalações de hospital desativado desde 2012 (foto: Divulgação/Prefeitura de Poços de Caldas) populosa do Sul de Minas ganhou nessa quinta (2) um reforço no combate à pandemia do novo coronavírus: foi apresentado o primeiro hospital de campanha de Poços de Caldas.



Apesar de pronto, a unidade ainda não será utilizada, mas os leitos ficarão disponíveis para caso de necessidade. Nesta sexta (3), o município tinha 200 casos confirmados e seis óbitos pela doença





O hospital será totalmente integrado à rede SUS. No total, serão 20 novos leitos clínicos e dez de UTI, localizados no segundo e no terceiro do prédio. No primeiro, funcionará o Centro de Enfrentamento, um ambulatório para atendimento com recepção, triagem, consultórios e salas de medicação. A equipe responsável passará por treinamento para início dos atendimentos nos próximos dias.









A abertura do hospital foi fruto de investimento da Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Obras, de Serviços Públicos, de Defesa Social e de Saúde, combinado com doações de instituições privadas.



A estrutura, que é particular e sediava até 2012 o hospital São Domingos, foi cedida gratuitamente pelo proprietário; além disso, empresas da região foneceram verbas e equipamentos. A PUC Minas investiu R$ 825 mil em aparelhos e materiais de saúde como contrapartida da implantação do curso de graduação em Medicina no município.





A medida foi tomada como resposta à intensa interiorização da COVID-19 no Brasil . "Esperamos que o Hospital de Campanha não seja necessário, mas se for, temos aqui os leitos prontos para o atendimento, aumentando a capacidade de internação do município", afirma o secretário municipal de Saúde de Poços de Caldas, Carlos Mosconi.