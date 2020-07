Mortes pela COVID-19 no Brasil superam lotação do Mineirão

A comparação dos registros da COVID-19 com a lotação do Gigante da Pampulha oferece percepção clara da gravidade da pandemia (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 31/3/20)

As dimensões da tragédia das mortes provocadas pelo novo coronavírus no Brasil assustam quando comparadas a estatísticas mais próximas do cotidiano, de uma realidade bem conhecida da população. Ontem, os óbitos registrados em todo o país alcançaram 61.990, número que seria suficiente para lotar o Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte. O conhecido Gigante da Pampulha comporta 61.927 torcedores assentados.

A comparação reflete o balanço de mortes levantado pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias estaduais de Saúde. Até quarta-feira, esse número estava em 60.713, mostrando, portanto, aumento de 1.277 vidas perdidas para o vírus. O número de casos de contaminação soma 1.501.353.

Quando a análise é feita com base no boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a triste constatação é também observada: são 61.884 óbitos, que equivalem à quase toda a lotação do Mineirão. Com mais 1.252 mortes registrados ontem, o país teve o terceiro dia da semana acima da casa das mil vítimas diárias – 1.280 na terça-feira, e 1.038 na quarta-feira.

Foram contabilizados mais 48.105 casos confirmados de infecções por COVID-19 nos 26 estados e no Distrito Federal em 24 horas. Esse número só fica atrás das 54.771 confirmações registradas pelo ministério no boletim de 19 de junho. Ao todo, o Brasil tem registros de 1.496.858 de pessoas contaminadas.

O coronavírus fez sua primeira vítima no Brasil em 12 de março e, desde então, a escalada de óbitos só aumenta. Os números podem ser superiores aos balanços oficiais, diante dos indícios de subnotificações, como o aumento do número de registros de óbitos e de internações por síndromes respiratórias, elevação do fluxo de enterros em algumas cidades (como São Paulo e Manaus), entre outros.

Em Minas, os índices mais baixos de doentes e mortos pela COVID-19 estão defasados pelo grande volume de diagnósticos pendentes. Por meio da compilação de bases de dados oficiais, reportagem do Estado de Minas identificou, em maio, que o volume de resultados ‘a confirmar’ no estado era um dos maiores do Brasil.

Segundo Rodrigo Zeidan, autor e professor de economia e finanças da New York University Shanghai e da Fundação Dom Cabral, as trágicas estatísticas da pandemia no Brasil são resultado de ações e omissões equivocadas do Governo Federal na gestão da crise.

“Basicamente, o único governo responsável por isso no ponto de vista geral. Como o governo abdicou da responsabilidade de tomar decisões sobre a COVID-19, passou a ser responsabilidade dos estados e municípios fazer o que pudessem. Em qualquer lugar do mundo, principalmente para país grande, as respostas foram coordenadas pelo governo federal”, afirma. O especialista lembrou que o raciocínio vale para a Alemanha, um país tão descentralizado quanto o nosso, para a China, Estados Unidos e Inglaterra.

“Os países em que os governos federais resolveram sair pela tangente ou não encarar a pandemia estão sofrendo mais. Independentemente do que pode fazer o gestor municipal ou estadual”, disse Zeidan em entrevista ao Estado de Minas no fim de junho (https://bit.ly/2YOwbYY). A comparação do número de mortos com a capacidade do estádio Mineirão dá uma dimensão mais clara sobre a elevaçã das mortes pela COVID-19.

Pergunte a um mineiro o que lhe vem à mente quando se fala do estádio Magalhães Pinto. Uns falarão do improvável chute de pé direito de Elivélton, que de mansinho deu ao Cruzeiro o título da Libertadores de 1997. Outros certamente se lembrarão da bola viajando lentamente após a cabeçada de Léo Silva, para deixar o Atlético mais próximo do título intercontinental de 2013.

Independência O Estádio Raimundo Sampaio, no bairro do Horto, tem capacidade para 23 mil pessoas. Em 25 de maio, pouco mais de um mês após a primeira morte causada pela COVID-19 no Brasil, o número de óbitos contabilizados – 23.473 – já superava a quantidade de lugares do estádio Independência.

A capacidade do estádio do Horto é semelhante à do anel inferior do Mineirão: 23.192. A triste marca de 38.735 vítimas, quantidade de pessoas possível de serem acomodadas no anel superior do Gigante da Pampulha, foi alcançada no dia 10 de junho.

Por mais que não seja agradável visualizar cada uma das cadeiras dos principais estádios da capital mineira como se fossem vidas perdidas, o desenho impactante ajuda na consciência do tamanho da tragédia causada pelo coronavírus no país.

Municípios como Santa Rita do Sapucaí adotaram barreiras sanitárias para evitar a propagação do coronavírus (foto: Sindvel/Divulgação - 18/6/15)

Em Minas, registros levariam a cenário de cidades-fantasma

Déborah Lima e João Vitor Marques





O número de mortos pela COVID-19 no Brasil, que alcançou ontem 61.884 pelo relatório do Ministério da Saúde, é também maior que as populações estimadas em 93% dos municípios mineiros. A comparação é outra forma de perceber a dimensão da pandemia. Desse ponto de vista, 795 cidades em Minas Gerais, do total de 853, têm população inferior ao conjunto de vidas perdidas para o novo coronavírus no país.





Levando-se ainda em conta os dados das mortes e o número de habitantes calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nos menores municípios de Minas, os óbitos no país ultrapassam a soma de habitantes em 32 cidades pequenas do estado. É como se elas se tornassem cidades-fantasma quando comparados os números. Essa relação de municípios soma 59.729 habitantes ao todo.





A COVID-19 avança pelo interior. Em Minas, 715 municípios (83,82% do total) têm ao menos um caso confirmado da doença, segundo a Secretaria de Estado de Saúde. Em apenas um dia, quatro cidades do interior com menos de 50 mil habitantes registraram ontem o primeiro doente: Ouro Verde de Minas (5.934), Ritápolis (4.604), São Pedro da União (4.695) e Veríssimo (3.999).





Esse avanço da doença no país e o crescimento de casos de contaminação no interior de Minas preocupam profissionais da saúde. Geraldo Cunha Cury, médico infectologista e professor titular do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG, atribui esse movimento à falta de cuidado da população, à falta de exemplo das autoridades e às flexibilizações do isolamento social em cidades que tiveram que voltar atrás após o comprometimento dos leitos disponíveis para tratamento dos pacientes com COVID-19 e outras enfermidades.





“A doença pode ser combatida com modos muito relacionados à atenção primária à saúde, isolamento social e uso de máscara quando sair de casa”, ressalta o professor da UFMG. “Falta exemplo das autoridades superiores, que causou um grande problema no Brasil”, critica o médico, que destaca a sobrecarga no sistema de saúde. “Os casos aumentaram muito provavelmente por causa da flexibilização. Temos várias cidades que não têm leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Então vão pra onde? É uma situação dramática”, pontua.





O médico infectologista observou que em cidades grandes, como o caso de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a máscara na rua sempre foi uma raridade. “Falta exemplo de cima. O próprio Ministério da Saúde ficou à frente no início, mas agora está praticamente fora do controle”, disse Cury, que acredita na eficácia do método de transparência sobre o controle da pandemia na Prefeitura de Belo Horizonte por divulgar o “termômetro” de leitos e da transmissão. “Isso dá uma ideia bem melhor do que está acontecendo, então pode conduzir a flexibilização de forma mais segura”, afirma.

Com pequena população, Ritápolis registrou primeiro caso de contaminação, a exemplo de Ouro Verde (foto: Auremar de Castro/EM/15/4/05 )

Testes Outro problema sinalizado pelo professor é a testagem que ainda precisa ser feita de forma adequada. “A gente fala em 50 mil mortes, mas há muitas outras que ainda não foram diagnosticadas ou foram registradas como síndrome respiratória aguda grave (SRAG) porque o exame ainda não identificou. Tudo isso gera uma complicação muito grande”, lamenta o médico.





Segundo Cury, a testagem só é realizada em pacientes com sintomas de COVID-19 internadas em hospital. Os pacientes que são tratados em casa, sem muitas complicações, não passam pelo teste e ficam em confinamento. “Em Minas não tem disponível o exame PCR que seria necessário. A pessoa tem a doença, é tratada em casa e não é levado para a estatística”, explica o médico. “As pessoas estão morrendo e às vezes o teste não é feito. Temos centenas de pessoas que morreram cujo exame ainda está em andamento. E pode ser que nem fique pronto”, acrescenta.