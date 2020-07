Comerciantes esperam convencer prefeitura de BH a permitir reabertura

Manifestantes foram à porta da Prefeitura de Belo Horizonte na segunda-feira pedir a reabertura do comércio na cidade (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Insatisfeitos com o recuo da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) na flexibilização de atividades econômicas, representantes de diversos segmentos do comércio da capital vão tentar hoje convencer o executivo municipal a permitir a reabertura de estabelecimentos. Às 14 desta quinta-feira (2/7) vão apresentar ao Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19 alternativas para a retomada das atividades.





O encontro, que deverá contar com a presença do prefeito Alexandre Kalil (PSD), ocorre quase um mês após a última reunião entre as partes. Naquela ocaisão, alguns setores haviam sido autorizados a voltar a funcionar.









Já na terça-feira a concentração foi em frente à Câmara Municipal, no Santa Efigênia (região Leste). A pauta foi a mesma da véspera, reforçada por cartazes de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, partidário da abertura irrestrita das atividades econômicas, ainda que isso seja condenado por praticamente todas as autoridades sanitárias.





O presidente do Sindicato do Comércio Lojista de Belo Horizonte (Sindilojas-BH), Nadim Donato Filho, está esperançoso de convencer as autoridades da segurança de reabrir setores da economia. “Nossa expectativa é muito grande. Vamos apresentar números para o prefeito e a equipe dele, vamos fazer propostas de reabertura e lutar por aquilo que nós precisamos, que é levantar as nossas portas de aço urgente”, disse o dirigente de classe, em entrevista à rádio Itatiaia.





Desde segunda-feira apenas o comércio essencial está autorizado a funcionar na capital mineira. O motivo do recuo foi a piora na disseminação no novo coronavírus, o que impactou na ocupação de leitos hospitalares, inclusive de UTI, em Belo Horizonte.





Kalil tem se mostrado fiel ao que aconselham os integrantes do Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19. E diz que toda decisão é baseada em pareceres técnico-científicos.